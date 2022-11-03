У ЗМІ назвали ідеологів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І це, виявляється, не Путін.

Секретар радбезу РФ Микола Патрушев та директор ФСБ Олександр Бортніков переконали президента РФ Володимира Путіна у необхідності розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє NNS з посиланням на The Times.

За інформацією джерел ЗМІ, через вік Путіна керівники силових відомств вирішили, що у них закінчується час для остаточного вирішення питання “західної агресії”. Для цього, на їхню думку, потрібно остаточно вирішити проблему України.

Джерело газети в російському уряді під псевдонімом Сергій Рудий розповіло, що до середини літа 2021 року в найближчому оточенні Путіна сформувалася “критична маса” думок про необхідність завдання військового удару. При цьому формат “удару” на той момент не визначено.

Однак Патрушев та Бортніков ухвалили принципове рішення про вторгнення вже до кінця літа минулого року. Після цього їм залишалося підготувати сили для удару та переконати Путіна розпочати операцію.

Міністра оборони Сергія Шойгу The Times називає виконавцем, що вагається. Водночас більшість російських еліт не поінформували про плани розпочати війну та сприймали попередні події як блеф з боку Путіна.

За словами джерела, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков незабаром після початку війни розповів, що більшість членів Ради безпеки дізналися про підготовку вторгнення лише на засіданні 21 лютого.

Війна в Україні загострюється, США повинні втрутитися у плани Києва – NYT