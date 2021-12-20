В Україні передбачена виплата аліментів батькам, тобто стягнення грошей з дітей, батьки яких не можуть себе забезпечувати. У яких випадках батьки можуть отримувати аліменти від своїх дітей?
Про це розповів юрист Ростислав Кравець у своєму Youtube-блозі, передають novyny.live, інформує NNS.
У яких випадках батьки можуть отримувати аліменти від своїх дітей?
- якщо батьки є непрацездатними (особи, які досягли пенсійного віку, особи з інвалідністю І,ІІ або ІІІ груп);
- якщо батьки отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника;
- якщо батьки не можуть себе забезпечити і рівень пенсії, яку вони одержують, вкрай низький.
“У нас у 99% населення рівень пенсії навіть нижчий за прожитковий мінімум”,нагадує експерт.
Він наголошує, що оплата аліментів може бути покладена лише на повнолітніх дітей. Також має бути доведено, на що саме необхідна допомога — на лікування, утримання, харчування, одяг, оплату платежів, які субсидії не покривають тощо. Все це потрібно буде наводити як аргументи у судах.
За словами Кравця, за виплатою аліментів можна звернутися або до всіх дітей або конкретно до когось із них. Позови подаються або за місцем проживання відповідачів (дітей), або за місцем проживання батьків у звичайні районні суди. Обов’язково необхідно додати документи, що підтверджують необхідність матеріального утримання.
“Як і в звичайних аліментах батьки можуть просити дітей брати участь і в додаткових витратах, наприклад, якщо потрібно зробити дороге лікування, діагностику або додатковий догляд. Суд можна попросити стягнути ці додаткові витрати. Але це все необхідно буде доводити та надавати відповідні документи”,додав юрист.
У яких виплатах аліменти не призначають?
Якщо батьки свого часу належним чином не сплачували аліменти, не стежили за дітьми (теж потрібно надавати документи), дітей можуть звільнити від сплати аліментів. У винятковому випадку суд може ухвалити сплату аліментів за останні 3 роки.
Також аліменти на дітей не покладаються, якщо батьки були позбавлені батьківських прав і ці права не відновлено.
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