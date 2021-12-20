В Україні передбачена виплата аліментів батькам, тобто стягнення грошей з дітей, батьки яких не можуть себе забезпечувати. У яких випадках батьки можуть отримувати аліменти від своїх дітей?

Про це розповів юрист Ростислав Кравець у своєму Youtube-блозі, передають novyny.live, інформує NNS.

У яких випадках батьки можуть отримувати аліменти від своїх дітей?

якщо батьки є непрацездатними (особи, які досягли пенсійного віку, особи з інвалідністю І,ІІ або ІІІ груп);

якщо батьки отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника;

якщо батьки не можуть себе забезпечити і рівень пенсії, яку вони одержують, вкрай низький.

“У нас у 99% населення рівень пенсії навіть нижчий за прожитковий мінімум”, нагадує експерт.

Він наголошує, що оплата аліментів може бути покладена лише на повнолітніх дітей. Також має бути доведено, на що саме необхідна допомога — на лікування, утримання, харчування, одяг, оплату платежів, які субсидії не покривають тощо. Все це потрібно буде наводити як аргументи у судах.

За словами Кравця, за виплатою аліментів можна звернутися або до всіх дітей або конкретно до когось із них. Позови подаються або за місцем проживання відповідачів (дітей), або за місцем проживання батьків у звичайні районні суди. Обов’язково необхідно додати документи, що підтверджують необхідність матеріального утримання.

“Як і в звичайних аліментах батьки можуть просити дітей брати участь і в додаткових витратах, наприклад, якщо потрібно зробити дороге лікування, діагностику або додатковий догляд. Суд можна попросити стягнути ці додаткові витрати. Але це все необхідно буде доводити та надавати відповідні документи”, додав юрист.

У яких виплатах аліменти не призначають?

Якщо батьки свого часу належним чином не сплачували аліменти, не стежили за дітьми (теж потрібно надавати документи), дітей можуть звільнити від сплати аліментів. У винятковому випадку суд може ухвалити сплату аліментів за останні 3 роки.

Також аліменти на дітей не покладаються, якщо батьки були позбавлені батьківських прав і ці права не відновлено.

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