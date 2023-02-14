У системі “Нової пошти” стався масштабний збій – що відомо

В Україні через збій у системі “Нової пошти” неможливо ні отримати, ні надіслати посилку. Сайт та відділення компанії не працюють.

Про ці проблеми написали у Facebook “Нової пошти” користувачі, передає НСН.

В компанії зазначили, що над вирішенням вже працюють фахівці.

“Коли запрацюють відділення? Сайт також не працює”, написав у коментарях під постом користувач.

“Так, на жаль, зараз є збій. Наші фахівці з технічного відділу вже працюють над розв’язанням цієї проблеми. Просимо трішки терпіння і все запрацює”, повідомили представники компанії у коментарях під одним із постів.

Але у компанії не уточнили, коли зможуть відновити роботу системи.

“Точної інформації на цю мить ми не маємо. Сподіваємось, що незабаром все вирішиться”, додали в коментарях на Facebook.

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