У США назвали терміни вступу України до НАТО

У Держдепі США розповіли про терміни вступу України до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press, передає NNS.

Членство країни в НАТО навряд чи буде схвалено протягом найближчих 10 років.

“Високопоставлені представники Держдепу сказали Україні, що її членство в НАТО навряд чи буде схвалено протягом найближчих 10 років”, наводить агентство слова чиновника.

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Раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що не очікував, що сили НАТО будуть боротися з Росією з українськими військами в разі вторгнення, проте розраховував на підтримку Альянсу.

“Ми просимо допомогти нам уникнути війни або, якщо у нас немає альтернативи через готовність Росії почати війну, допомогти нам зміцнити нашу армію”,с казав міністр закордонних справ.

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