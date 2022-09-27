Спецпідрозділ “Кракен” під час контрнаступу Сил оборони в Харківській області взяв в полон 15 російських офіцерів навіть попри темпи, з якими вони тікали з окупованих територій України.

Як передає NNS, про це 24 каналу розповів представник спецпідрозділу Костянтин Немічев.

“Наш підрозділ взяв у полон понад 15 російських офіцерів. Ми їх передали ГУР. Тому ми поповнили обмінний фонд, щоб звільняти з полону і наших хлопців”, сказав Немічев.

Він зауважив, що серед полонених також був один колаборант. Він працював у так званій “військові адміністрації” Куп’янська.

“Вони розповідають, що їх збирали з різних підрозділів, – там були водії, механіки, артилеристи. Усіх їх кидали в піхоту. Тому це показово, що у росіян зараз великі проблеми. Вони не знають, де брати людей, щоб відправляти на загибель. Тому й збирають їх по різних підрозділах і відправляють сюди. Так що справи у них не дуже, а тут ще й ми “псуємо настрій”, додав представник Kraken.

Головне про контрнаступ на Харківщині

Українські військові у вересні розпочали контрнаступ на Харківщині, внаслідок якого було деокуповано майже всю область. Окупантів вигнали з Балаклії, Куп’янська, Вовчанська тощо.

Президент Володимир Зеленський станом на 23 вересня повідомив, що ЗСУ деокупували 9 000 квадратних кілометрів. З-під окупації звільнили близько 400 населених пунктів.

Зеленський підкреслив, що відповідного “відчутного результату досягнуто й завдяки тому, що наші люди на тимчасово окупованій території нам допомагають”.

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