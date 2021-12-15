У скільки українцям обійдеться новорічний стіл-2022

Стало відомо у скільки обійдеться новорічний стіл-2022 для українців.

Про це передає Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», пише Громадське, інформує NNS.

Українська сім’я з чотирьох членів у середньому витратить 1844,74 грн на їжу для святкування 2022 року. Це на 8,1% більше, ніж торік.

Так, три кілограми салату «Олів’є» з ковбасою обійдуться у 198,54 грн, що на 24,6% більше, ніж під час святкування 2021 року. Найдорожчими інгредієнтами буде ковбаса (100 грн за пів кілограма), зелений горошок (35 грн за 0,5 кг), шість яєць (19,80 грн), 200 г солоних огірків (17,22 грн) та 180 г майонезу (14,50 грн). За цибулю, моркву та картоплю доведеться у середньому заплатити 13,02 грн.

Півтора кілограма «оселедця під шубою» коштуватимуть 121,57 гривні — приблизно стільки ж, як і торік. Найдорожчим інгредієнтом буде філе оселедця — за 0,5 кг треба заплатити 100 грн. Решта коштів піде на майонез, моркву, буряк, цибулю та картоплю.

За підрахунками наукового центру, витрати на м’ясні продукти зросли на 10-26%. Загалом 2,5 кг м’ясних продуктів обійдуться у 443,50 грн.

Пів кілограма ковбаси «Салямі» коштуватиме 98,50 грн, підчеревини копченої — 110 грн, свіжий биток зі свинини — 115 грн. М’ясо птиці на кінець року є найдешевшим серед інших видів, хоча куряче філе майже зрівнялось у ціні зі свининою. За кілограм курячого філе у середньому доведеться заплатити 120 грн.

Також 300 грамів твердого сиру обійдеться українцям у 75 грн, а пачка вершкового масла — 50 грн. Овочі загалом коштуватимуть 185,38 грн, найдорожчим, як і торік, за 0,5 кг буде солодкий перець — 52,50 грн. А фрукти обійдуться у 105,80 грн, зокрема за два кілограми мандаринів доведеться заплатити 70 грн.

Вартість кілограму білого хліба та кілограму шоколадних цукерок за рік не змінилась: 24,95 грн і 170 грн відповідно.

«Артемівське» ігристе вино обійдеться — у 109 грн, коньяк «Шабо» 5-річної витримки — 180 грн. Соки, вода, газовані напої коштуватимуть 81 грн.

Сім’ї, які можуть придбати делікатеси, додатково заплатять 480 грн. Баночка червоної ікри (120 г) коштуватиме 260 грн, а 200 г червоної риби — 220 грн. Тож вартість новорічного столу підвищиться до 2324,74 грн.

Крім того, для жителів Києва вартість бюджетного новорічного столу складатиме 2123,59 грн, що на 10,8% більше ніж торік. Вечеря з делікатесами жителям столиці обійдеться у 2673,59 грн.