У Верховній Раді 13 березня зареєстрували законопроєкт № 9103 про цивільні партнерства для одностатевих та різностатевих пар. Його співавторами виступили 18 депутатів, повідомила народна депутатка з фракції «Голос» Інна Совсун, передає НСН.

Цивільні партнерства – зареєствровано законопроєкт

Як ідеться в пояснювальній записці до проєкту закону, його основною метою є закріплення в законодавстві нового інституту реєстрованих партнерств.

Для цього перед законопроєктом поставили декілька цілей, зокрема визначити правові та організаційні засади реєстрованих партнерств, правовий статус, особисті немайнові та майнові права й обов’язки реєстрованих партнерів, порядок і наслідки державної реєстрації та порядок припинення реєстрованого партнерства.

Хто такі цивільні партнери

Відповідно до проєкту закону, цивільним партнерством є зареєстрований у визначеному порядку добровільний сімейний союз двох повнолітніх осіб, однієї чи різної статі.

В основі такого союзу, відповідно до закону, «лежить взаємоповага, взаєморозуміння, взаємопідтримка, взаємні права та обов’язки, що корелює з визначенням сім’ї, відповідно до норм Сімейного кодексу України».

У законопроєкті уточнюється, що реєстроване партнерство не є шлюбом, а також те, що проживання людей однією сім’єю не є реєстрованим партнерством, якщо відповідний союз не зареєстровано.

Після державної реєстрації партнери набувають статусу близьких родичів, а саме члена сім’ї першого ступеня споріднення одне щодо одного, незалежно від того, чи проживають вони фактично разом і чи ведуть спільно домашнє господарство.

Як відбувається реєстрація і розірвання?

Реєстрація партнерства проводиться після 10 днів із дня подання відповідної заяви. Розірвання можливе як за спільною заявою, так і за бажанням однієї зі сторін. В останньому разі розірвання буде відбуватися через суд, заходів для примирення чи встановлення причин розірвання не проводитимуть.

Проєкт також передбачає положення про можливість реєстрації партнерства за відсутності однієї людини або поза межами органу реєстрації актів цивільного стану (до прикладу, коли людина є військовослужбовцем).

Які права мають цивільні партнери?

Законопроєкт містить положення про договір реєстрованого партнерства та вимог щодо його укладення. Якщо в такому договорі не передбачене інше, то на майно, набуте реєстрованими партнерами за час перебування в партнерстві, поширюється режим спільної сумісної власності.

Проєкт також передбачає положення для соціального захисту партнерів, розв’язання питання в разі зникнення безвісти чи смерті одного з партнерів (зокрема, питання спадкування).

Положення про конкретні права реєстрованих партнерів передбачені й у відповідних прикінцевих положеннях законопроєкту, що вносять зміни до більш як 40 законодавчих актів.

Закон не регулює питання батьківства реєстрованих партнерів. Законопроєкт не передбачає внесення змін до кримінального, адміністративного та податкового законодавства, оскільки для внесення таких змін будуть зареєстровані окремі проєкти закону.

Становище ЛГБТ+ в Україні

Останнім часом серед українців покращилося сприйняття ЛГБТ+, пише Громадське. Наприклад, Київський міжнародний інститут соціології з’ясував, що ще 2016 року негативне ставлення мали 60,4% українців, а вже 2022-го — 38,2%. У січні 2023 року 58% українців цілком або частково погоджувалися, що представники ЛГБТ+ повинні мати такі самі права, як і інші люди. Протилежну думку мали лише 20%.

А втім, в Україні продовжують фіксувати випадки дискримінації. 2022 року на території України моніторингова мережа правозахисного ЛГБТ-центру «Наш світ» зафіксувала 103 випадки гомофобії, трансфобії, дискримінації та інших порушень прав людини, зокрема 31 випадок із боку окупантів.

Ще новини України:

Встановити додаток