У Раді пропонують скасувати заборону щодо переміщення військовозобов’язаних: документ

У Верховній Раді народні депутати зареєстрували проект закону, яким пропонують скасувати заборону щодо переміщення військовозобов’язаних без дозволу територіального центру комплектування.

Про це NNS повідомляє з посиланням на сайт ВР.

У парламенті зареєстровано законопроект №7522 про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення порядку виїзду призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання в межах України.

Нардеп Дмитро Чорний на своїй сторінці у Facebook опублікував порівняльну таблицю до проекту закону.

У таблиці зазначено, що із законів України “Про військовий обов’язок та військову службу”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” та “Про правовий режим військового стану” пропонують виключити норми щодо заборони на переміщення військовозобов’язаних.

“Ідея проста – прибрати «мертву» та потенційно корупційну норму про отримання відповідних дозволів з законодавства датованого 1992-м роком”, написав Дмитро Чорний.

Все, що відомо про нові правила для виїзду з місця проживання військовозобов’язаних в Україні читайте ТУТ.

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