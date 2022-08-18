У платіжках за світло з’являться нові дані – подробиці

Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила зміни і тепер у платіжках за світло з’являться нові дані.

Про це повідомляє NNS з посиланням на сторінку НКРЕКП.

12 серпня 2022 року на відкритому засіданні НКРЕКП було прийнято постанову № 924 «Про затвердження Змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії»

Документом передбачено ряд кроків в аспекті захисту прав споживачів.

Зокрема, він спрощує процедуру зміни електропостачальника, що дозволить споживачеві переходити до нового не за 21 день (нормативний термін), а лише за три дні.

Крім того, тепер постачальник зобов’язаний у рахунках на оплату вказувати інформацію про початкові та кінцеві показники засобів обліку електричної енергії, на підставі яких йдуть нарахування.

Ще одна зміна – для споживачів, електроустановки яких мають невелику потужністю до 0,1 кВт, спрощено відносини з електрозабезпечення, а саме, врегульовано організацію комерційного обліку та визначення обсягів споживання без встановлення засобів вимірювальної техніки (лічильників).

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