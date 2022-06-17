У Пенсійному фонді України повідомили, що у разі несплати ЄСВ під час воєнного стану ФОП втрачає страховий стаж.

Про це повідомляє Головне управління ПФУ у Чернівецькій області, передає NNS.

Так, право не сплачувати ЄСВ під час воєнного стану не передбачає зарахування відповідних періодів роботи до страхового стажу.

При цьому українцям нагадали, що у зв’язку з дією військового стану фізособам-підприємцям незалежно від обраних ними систем оподаткування надали право тимчасово, у період з 1 березня 2022 року та протягом 12 місяців після скасування військового стану не нараховувати та не сплачувати ЄСВ. Цей крок застосований зменшення фінансової навантаження на підприємців і стимулювання їх до продовження діяльності, яка потрібна країни у складних умовах війни.

До того ж слід пам’ятати, що у разі ухвалення рішення не сплачувати ЄСВ, відповідні періоди роботи не будуть віднесені до страхового стажу для призначення пенсії у майбутньому.

“Враховуйте, що відповідно до вимог чинного законодавства, до страхового стажу входять лише ті періоди діяльності, за які повністю сплачені страхові внески”, йдеться у повідомленні.

Таким чином, розмір щомісячного внеску не повинен бути меншим за встановлений законом мінімальний (з 01.01.2022 – 1430 гривень).

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