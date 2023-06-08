Зловмисники використовують усі можливості, щоб виманити у довірливих українців якнайбільше грошей. Як не стати жертвою шахраїв під час надзвичайної ситуації.

Про це розповіли в МВС, передає НСН.

Шахраї активізуються під час надзвичайних ситуацій, як, наприклад, ситуація із руйнуванням Каховської ГЕС та затопленням десятків населених пунктів у Херсонській області.

Які схеми можуть використовувати шахраї

Злочинці постійно адаптують свої схеми, орієнтуючись на запити та потреби суспільства. Тому в умовах надзвичайних ситуацій вони можуть скористатися розгубленістю та емоційною вразливістю людей.

Схеми можуть бути різноманітні – збирання коштів для постраждалих, надання в оренду неіснуючого житла, допомога в евакуації громадян та збір грошей на транспорт. Найчастіше шахраї просять гроші або передоплату за свої послуги, а потім просто зникають.

Також широко поширена схема оформлення соціальних виплат для потерпілих – також фейкова. І для цього вони розповсюджують посилання на фішингові сайти.

На таких ресурсах громадянам пропонують вказати дані банківських карток нібито для зарахування коштів. Таким чином вони крадуть номер, термін дії картки та CVV-код. А після – з рахунку зникають усі гроші.

Як не стати жертвою шахраїв

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел. Зверніть увагу, що офіційні сторінки державних органів, благодійних організацій, банківських структур у месенджерах та соціальних мережах мають бути верифіковані (містять синю “галочку”). Не переходьте по сумнівним гіперпосиланням, оскільки ними може ховатися фішинговий ресурс. Ніколи не вводьте конфіденційні дані, зокрема банківських карток, на підозрілих сайтах. При оплаті послуг обирайте можливість сплатити за фактом після надання послуги. Якщо хочете “задонатити”, то пересилайте гроші на рахунки офіційних фондів чи відомих активістів (волонтерів). У багатьох програмах онлайн-банкінгу зібрані переліки найпопулярніших фондів і зробити внесок можна в кілька кліків. Не повідомляйте нікому дані банківської картки, особливо CVV-код, термін дії картки, одноразові паролі із СМС, дані авторизації в онлайн-банкінгу. Якщо збір коштів йде конкретно якійсь людині, сім’ї, волонтеру – переконайтеся, що ви можете довіряти людині чи повідомленню.

Важливо! Евакуацію із затоплених районів здійснюють представники місцевої влади, працівники поліції та ДСНС.

Якщо ви потрапили в пастку шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102 або подайте звернення на сайті кіберполіції.

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