У “Новій пошті” попередили про нову шахрайську схему – про що потрібно знати

Шахраї почали використовувати новий спосіб виманювання грошей, попереджають у «Новій пошті». У соціальних мережах з’явилися повідомлення про розіграш великої суми грошей.

Як виглядає ця схема, повідомили на сторінці компанії у Facebook, передає НСН.

Як виглядає схема шахраїв

У соціальних мережах розпочалося масове розсилання повідомлень про розіграш шести тисяч гривень, який приурочений до Міжнародного жіночого дня. Для своїх фейкових повідомлень шахраї використовують бренд “Нової пошти”.

У повідомленні є посилання, за яким шахраї закликають перейти та залишити особисті дані. Однак робити цього категорично не можна!

Як убезпечити себе від шахраїв

“Нова пошта не проводить подібних заходів і не розігрує гроші! Не переходьте за посиланнями та не давайте особисту інформацію. Усі офіційні розіграші розміщені виключно на наших офіційних сторінках та офіційному сайті”, наголосили у “Новій пошті”.

Для убезпечення себе від шахраїв у компанії наполегливо рекомендують здійснити кілька простих кроків:

Перевіряти інформацію на офіційних каналах. «Нова пошта» ніколи не проводить конкурси із розіграшом грошей. Про усі активності компанія спершу повідомляє у себе на офіційному сайті https://novaposhta.ua/ та в своїх соцмережах.

Не переходити за посиланнями, що пропонують взяти участь у розіграші грошей. Вони можуть містити віруси або шкідливі програми. Одразу видаляйте їх та блокуйте незнайомих користувачів.

Не передавати свої дані та не прив’язувати свої банківські карти до підроблених сайтів.

Якщо ж ви все ж таки перейшли за посиланням, то негайно оновіть паролі від усіх ваших облікових записів: пошти, сайтів, додатків, щоб їх не змогли зламати шахраї.

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