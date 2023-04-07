У Новій Каховці окупанти закопують бочки з невідомим вмістом – Хлань (фото)

В тимчасово окупованій Новій Каховці російські окупанти закопують під землю бочки з невідомим вмістом.

Цивільні бояться підходити до них.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Facebook-сторінку депутата Херсонської облради Сергія Хланя.

“Херсонська область. В тимчасово окупованій Новій Каховці на перехрестях росіяни позакопували бочки з невідомим змістом. Люди бояться ходити поряд і тим більше підходити”, пише Хлань.

Як відзначає народний депутат, наразі невідомо, що саме і для чого закопували росіяни.

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