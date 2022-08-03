Серед українців досі існує плутанина, у чому різниця між газопостачальною компанією та оператором газорозподільних мереж (ГРМ). У Нафтогазі дали пояснення.

У пресслужбі Нафтогазу пояснили споживачам різницю між газопостачальною компанією та оператором газорозподільних мереж, передає NNS.

“Існують два типи компаній, які напряму працюють з населенням – газопостачальні та оператори газорозподільних мереж (ГРМ). Перші постачають газ населенню, другі – контролюють та обслуговують трубу, якою цей газ доставляється до споживача, а також обсяги споживання”, кажуть у Нафтогазі.

Через війну кількість постачальників газу скоротилася з 50 до 12 компаній, тому зараз для 12,3 млн українських домогосподарств основним постачальником є ГК Нафтогаз України.

Водночас мешканці і приватних будинків, і багатоповерхівок можуть змінити постачальника газу навіть онлайн, але треба повідомити компанію, що ви хочете працювати з нею, і підтвердити свою особу.

“Основне завдання газопостачальної компанії – забезпечити клієнта газом і створити зручний сервіс, а сам ресурс вона постачатиме трубою, що належить оператору ГРМ (облгаз)”, наголошують в НАК.

Газопостачальна компанія відповідає за:

ціну на газ;

питання боргу чи переплати;

платіжки для оплати за спожитий ресурс;

консультації з приводу способів оплати та роботи онлайн-сервісів компанії.

Оператор ГРМ забезпечує розподіл (доставку) газу. Таких в Украні більше 40 (в залежності від регіону), і це природна монополія.

“Тобто клієнт не може змінити свого оператора ГРМ, не змінивши місце проживання. В Україні є тільки одна газопровідна система, альтернативи не існує. Зазвичай в області працює один облгаз, але буває, що різними ділянками газових мереж управляють від двох до чотирьох компаній”, пояснюють в Нафтогазі.

Крім того, оператор ГРМ постачає газ за фіксованим тарифом, який встановлюється Нацкомісією з регулювання енергетики (НКРЕКП) для кожного окремо.

Компетенції оператора ГРМ:

передача показань лічильника;

нарахування коректного об’єму спожитого газу;

отримання оплати за розподіл (доставку) газу;

установка/заміна/ремонт/повірка лічильника або встановлення будь-якого газового обладнання;

виклик контролера;

обстеження, ремонт та заміна мережі газопроводів;

контроль якості газу.

Якщо у клієнтів є питання, треба звертатися до контакт-центру за номерами:

+38 066 300 28 88

+38 098 300 28 88

+38 093 300 28 88

Нагадуємо, з 1 травня в Україні майже 10 млн користувачів газу переведено на обслуговування Нафтогазу, оскільки місцеві газові компанії не змогли виконувати своїх функцій.

Споживачі дізналися про переведення обслуговування лише після 20 червня, оскільки процедуру здійснили заднім числом.

Багато споживачів вже заплатили за травень колишньому постачальнику, тому в них з’явилася заборгованість перед новим постачальником.

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