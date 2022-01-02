У МОЗ оцінили ймовірність локдауну в Україні через “Омікрон”

Головний санітарний лікар Ігор Кузін допустив можливість введення локдауну в Україні через новий штам коронавірусу “Омікрон”.

Але зараз про це мова не йде. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв’ю головного санлікаря “Суспільному“,передає NNS.

За його словами, “Омікрон” може призводити до непередбачуваний наслідків.

“Зараз про локдаун не йдеться, але потенційно в залежності від розвитку ситуації можливо все”, заявив він.

Кузін зазначив, що спрогнозувати остаточно, яка кількість хворих буде фіксуватися, яке буде навантаження, немає можливості.

“Але локдаунів поки що не очікуємо”, зазначив він.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів більше не планує вводити тотальні локдауни в Україні.

Зазначимо, в Україні прогнозують хвилю “Омікрону”.

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