У Мін’юсті назвали “магічні” дати для реєстрації шлюбу у лютому

Весілля – один з найбільш хвилюючих моментів у житті. Тому до процесу реєстрації шлюбу закохані підходять відповідально – ретельно обираючи дату. Хтось орієнтується на пам’ятні події з минулого, хтось – на символізм чисел, хтось – на їх красиве поєднання.
У лютому 2022 року буде кілька “красивих” дат для укладання шлюбу. І вже чимало пар обрали їх для святкування власного весілля, тому варто поспішити, щоби встигнути подати свою заяву.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило Міністерство юстиції України, передає NNS.
“Багато закоханих пар, вибираючи дату весілля, прагнуть надати цьому дню ще більш глибокий сенс – і вибирають “магічну” дату.
Вже наступного місяця буде кілька таких дат. До речі, вже чимало пар обрали їх для відзначення власного весілля. Тож поспішайте подати заяву на державну реєстрацію шлюбу і ви”,йдеться у повідомленні Мін’юсту.
Так, “магічними” у лютому вважаються такі дати:
- 2/2/22 – вже подано 576 заяв;
- 12/2/22 – вже подано 1005 заяв;
- 14/2/22 – вже подано 112 заяв;
- 22/2/22 – вже подано 1133 заяви.
За даними Міністерства юстиції, протягом минулого року українці взяли шлюб понад 214 тисяч разів, що на 27% більше, ніж у 2020-му (тоді було 167 974 записів).
Нагадуємо, якщо у вас виникло спонтанне рішення одружитися і чекати встановлений місяць зовсім не хочеться, то для таких випадків діє програма “Шлюб за добу“.