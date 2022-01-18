У Мін’юсті назвали “магічні” дати для реєстрації шлюбу у лютому

Весілля – один з найбільш хвилюючих моментів у житті. Тому до процесу реєстрації шлюбу закохані підходять відповідально – ретельно обираючи дату. Хтось орієнтується на пам’ятні події з минулого, хтось – на символізм чисел, хтось – на їх красиве поєднання.

У лютому 2022 року буде кілька “красивих” дат для укладання шлюбу. І вже чимало пар обрали їх для святкування власного весілля, тому варто поспішити, щоби встигнути подати свою заяву.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило Міністерство юстиції України, передає NNS.

“Багато закоханих пар, вибираючи дату весілля, прагнуть надати цьому дню ще більш глибокий сенс – і вибирають “магічну” дату. Вже наступного місяця буде кілька таких дат. До речі, вже чимало пар обрали їх для відзначення власного весілля. Тож поспішайте подати заяву на державну реєстрацію шлюбу і ви”, йдеться у повідомленні Мін’юсту.

Так, “магічними” у лютому вважаються такі дати:

2/2/22 – вже подано 576 заяв;

12/2/22 – вже подано 1005 заяв;

14/2/22 – вже подано 112 заяв;

22/2/22 – вже подано 1133 заяви.

За даними Міністерства юстиції, протягом минулого року українці взяли шлюб понад 214 тисяч разів, що на 27% більше, ніж у 2020-му (тоді було 167 974 записів).

Нагадуємо, якщо у вас виникло спонтанне рішення одружитися і чекати встановлений місяць зовсім не хочеться, то для таких випадків діє програма “Шлюб за добу“.