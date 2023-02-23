У соцмережах з’явилася інформація, що на Київ рухається колона російської техніки Це не відповідає дійсності і є черговим фейком, аби посіяти паніку серед українців.

Про це повідомляє НСН з посиланням на заяву Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

“Деякі Telegram-канали розводять паніку, ніби на Київ рухається колона російської техніки. Це – брехня”, йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що напередодні річниці повномасштабного вторгнення у мережі зʼявляється все більше фейків і страшилок щодо повторного наступу російської армії на Київ.

“Більшість із них – робота росіян, аби спровокувати паніку серед українців, але знаходяться й недобросовісні канали, що маніпулюють темою у власних інтересах”, вказано в повідомленні.

Так, мережею ширяться публікації з текстом на кшталт “Щойно повідомили про рух колон в напрямку Києва, РФ почала”, а далі пропонують почитати за посиланням. Українцям пояснили, що цей фейк, використаний у якості реклами, адже така гостра тема точно приверне увагу.

“Насправді, росіяни не наступають на Київ”, констатували в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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