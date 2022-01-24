У крові людини знайдено елемент, який блокує штами коронавірусу

Науковці виявили у крові людини елемент природного походження, який блокує штами коронавірусу.

Група дослідників із США виявила в організмі людини везикули, які містять білок ACE2 і можуть бути природним захистом організму від COVID-19.

Підсумки наукової роботи опублікував журнал Nature Communications, з посиланням на 24 канал передає NNS.

Експерти припускають, що evACE2 блокують інфекції, спровоковані різними штамами SARS-CoV-2.

Захисний ефект пояснюється тим, що везикули діють як приманка для вірусу, відволікаючи його від білка ACE2 на поверхні клітин, які він прагне інфікувати.

З’єднуючись з SARS-CoV-2, везикули блокують основні функції патогену, повідомляючи імунну систему про необхідність його видалення з організму.

Виявлені органели можуть бути основою для розробки нових засобів профілактики та методів лікування COVID-19.

Вчені не виключають, що позаклітинні везикули можуть вирішити проблему постійної мутації вірусу та зміни його сприйнятливості до антитіл та розроблених вакцин.

На даний момент дослідники запатентували відкриття.

Подальше вивчення evACE2 планується проводити разом із партнерами.

Як перспективні розробки можуть з’явитися назальні спреї або нові вакцини для профілактики та лікування ковіда.