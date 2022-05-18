Прихована мобілізація в рф провалилася, тому Кремль вирішив відправити на війну в Україну військових з Криму, що зрадили присязі у 2014 році.

Про це повідомляє NNS з посиланням на повідомлення радника міністра внутрішніх справ Віктора Андрусіва.

“В квітні вони організували примусову мобілізацію в ЛДНР. Однак, люди почали ховатись, а на фронті ці солдати розбігалися при перших обстрілах. Тому Кремль знайшов нове рішення – мобілізація кримських зрадників 2014 року”, розповів він.

За словами Андрусіва, всього Україну зрадили близько 14 тис. військовослужбовців.

“За 8 років багато з них демобілізувались і пішли зі служби. Так-от, зараз їх в примусовому порядку мобілізують і поповнюють ними розбиті бригади, які перебувають на відновленні в Криму”, додав він.

Крім того, Андрусів вказав, що зрадники не підлягають обміну, тому їм світить до 15 років в’язниці за статтею 111 “Державна зрада” Кримінального кодексу України.