Цибуля на вагу золота – що буде з цінами влітку

Цибуля рекордно зросла в ціні за останній час. Все через дефіцит продукції внаслідок окупації Херсонщини. І що буде з цінами далі, наразі прогнозувати важко.

Чому цибуля різко подорожчала

Під час ефірі телемарафону перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький розповів, що головною причиною різкого здорожчання цибулі в Україні стала окупація Херсонської області, передає НСН з посиланням на 24 канал.

Нагадуємо, що за останнє десятиліття 80% комерційного вирощування цибулі відбувалося на Херсонщині. Зараз частина області під тимчасовою російською окупацією. А 6 червня окупанти підірвали Каховську ГЕС, затопивши гектари полів.

У 2022 році продукція з Херсонської області не потрапила на ринок України. Внаслідок цього виник дефіцит, який спричинив різке здорожчення.

Однак вже цієї весни фермери з інших областей країни збільшили посівні площі овочів для борщового набору, у тому числі й цибулі, на мінімум 25—30%.

За декілька місяців ціна може впасти

В Мінагро запевняють, що українські фермери суттєво збільшили посівні площі під цибулю. Це, відповідно, означає, що за декілька місяців ціни на цей овоч знизяться.

За два—три місяці почнеться основний збір цибулі, і пік дуже високих цін закінчиться. Далі буде стабілізація вартості. До кінця спрогнозувати не можна через погоду, яка буде сприятлива або ні. Але точно є розуміння, що ціна на цибулю може знизитися, каже Висоцький.

Крім того, за словами Висоцького, цього року аграрії збільшили посівні площі під олійні культури, але зменшили під зернові. Це не вплине на продовольчу безпеку, запевняє заступник.

Українці споживають не більше 30% того, що вирощується. Такі культури, як гречка, овес, озима пшениця, посіяли більш ніж достатньо, для забезпечення внутрішнього споживання.

Але точно прогнозувати, що буде з цінами після того, як російські загарбники підірвали Каховську ГЕС, наразі неможливо. Поки що наслідки катастрофи не відомі у повному обсязі.

Скільки зараз коштує цибуля

За даними “Мінфіну” у травні середні ціни на овоч були на рівні:

Цибуля ріпчаста – 60,72 гривні за кілограм;

Цибуля ріпчаста молода – 59,93 гривні;

Цибуля синя – 61,45 гривні.

Зараз поточні ціни на цибулю в супермаркетах становлять в середньому від 58 гривень до майже 80 гривень.

Ще новини України: Як зміняться ціни на яйця влітку – скільки коштує десяток у червні