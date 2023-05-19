Цибуля і морква стрімко подорожчали – що буде з цінами далі

За тиждень цибуля і морква виросли в ціні на 10 %. Не виключено, що тенденція до подорожчання цих овочів збережеться й надалі, передає НСН.

Як повідомляють аналітики EastFruit, зростання цін спровокував досить високий попит на цибулю та моркву на тлі сезонного скорочення пропозиції на українському ринку.

Сьогодні ріпчасту цибулю відвантажують по 43-49 грн/кг ($1,18-1,34/кг).

Водночас експерти зазначають, що більшу частину пропозиції становить цибуля середньої якості, тоді як якісної продукції в українських господарствах на сьогодні практично не залишилося.

Наразі ціни на цибулю в господарствах України вже в середньому в 3,7 рази вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

Водночас дефіцит якісної моркви на ринку України дав можливість виробникам знову підвищити відпускні ціни на свою продукцію.

Так, наразі виробникам уже вдається вести реалізацію торішньої моркви по 38-46 грн/кг ($1,04-1,26/кг), що в середньому також на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

У результаті таких коригувань сьогодні ціни на моркву в Україні вже в середньому у 2,7 раза вищі за торішні в аналогічний період.

Учасники ринку вважають, що тенденція до подорожчання цієї продукції збережеться й надалі.

Нагадуємо, в середині квітня українські фермери готові були відвантажувати ріпчасту цибулю не дешевше 38-45 грн/кг. Уже тоді ріпчаста цибуля в Україні коштувала в середньому в 3,7 рази дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

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