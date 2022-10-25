Цільова мобілізація в Україні – коли може розпочатися і хто під неї підпадає

Окрім загальної мобілізації, в Україні діє поняття «цільова мобілізація», яка передбачає участь українців не у бойових діях, а у повоєнному відновленні країни.

Так, на початку травня 2022 року Кабінет Міністрів України вніс зміни до Положення про єдину державну систему цивільного захисту. Зокрема, додали пункт проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків ведення військових дій.

Тому після війни громадян можуть залучати до ліквідації її наслідків. Зокрема, до відбудови нашої держави.

Про це пише NNS з посиланням на сайт Фіртка.

Мобілізоване населення не братиме участі в бойових діях. Громадяни працюватимуть на визначених територіях після проведення розмінувань та аварійно-рятувальних робіт. На час цільової мобілізації робоче місце, посада та середня заробітна плата зберігаються.

Загалом до Положення про єдину державну систему цивільного захисту включили новий пункт, який визначає додаткові завдання у відновлювальний період. Йдеться про:

проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій;

ліквідація наслідків воєнних дій у населених пунктах та на територіях, що зазнали впливу засобів ураження;

вжиття заходів щодо відновлення об’єктів критичної інфраструктури сфери життєзабезпечення населення;

визначення населених пунктів та районів, що вимагають проведення гуманітарного розмінування, маркування небезпечних ділянок, очищення (розмінування) територій;

залучення до ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій міжнародної допомоги.

До ліквідації наслідків російської збройної агресії залучатимуть насамперед сили цивільного захисту, яким допомагатимуть пожежно-рятувальні, аварійно-рятувальні служби та інші підрозділи.