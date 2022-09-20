Цієї зими війна в Україні не закінчиться. Подоляк пояснив чому

Цієї зими війна в Україні не закінчиться. А головною перешкодою для її закінчення є переконання Заходу у тому, що росію треба боятися.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє NNS з посиланням на РБК-Україна.

“Політики надто стурбовані тим, як росія відреагує, якщо вони програють цю війну”, каже він.

За його словами, якщо Велика Британія, США та ЄС зможуть знайти відповідь на це питання, вони зможуть закінчити цю війну максимум за кілька місяців.

“Це зовсім не питання років, як усі кажуть… Це питання трьох, п’яти, шести місяців… Швидкість звільнення Харкова склала понад 8,5 тисячі квадратних кілометрів всього за чотири-п’ять днів. Ось приклад того, як це могло статися”, пояснює Подоляк, уточнивши, що “було б помилкою” думати, що війна закінчиться цієї зими.

На його думку, найбільшою перешкодою по шляху до припинення війни є страх міжнародного товариства перед реакцією росії.

“У країн-партнерів немає розуміння, що буде далі. Усі звикли до того, що російська федерація – чудовисько за своєю поведінкою. Що росії потрібно боятися… Це те, що утримує світ від більш інтенсивної допомоги нам та допомоги Україні у припиненні цієї війни”, каже він.

На його думку, міжнародні союзники не мають дозволяти шантажувати себе страхом перед ядерною зброєю.

“Якщо росія захопить частину території України, вона покаже іншим країнам, наприклад Ірану: “Отримайте ядерну зброю, і ви зможете захопити чужу землю”.

Головне фото: ТСН.ua

“Бунт срср” проти путінської росії – Арестович прокоментував гучну заяву Пугачової