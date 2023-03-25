Цієї неділі переводимо годинники: в УЗ нагадали про час в квитках на потяг

Вже завтра, 26 березня, переводимо годинники на годину вперед, тому час відправлення й прибуття потягів у квитках вказуватиметься з урахуванням переходу на літній час.

Про це пише НСН з посиланням на Telegram-канал “Укрзалізниці“.

“Цієї неділі разом з усією країною переходимо на літній час: 26 березня о 03:00 за київським часом стрілки годинника переводимо на одну годину вперед – і ми одразу на годину ближче до перемоги”, пише пресслужба.

В “Укрзалізниці” нагадали про те, що смартфони й інші сучасні гаджети переходять на новий час автоматично. Водночас кнопкові телефони й механічні годинники доведеться переводити вручну.

“Час відправлення та прибуття поїздів у квитках 26 березня вказується вже з урахуванням переведення стрілок годинника, адже всі зміни Укрзалізниця внесла й узгодила заздалегідь”, зауважує пресслужба.

Ще новини України:

Встановити додаток