Міністерство оборони показало відео з позицій ЗСУ під Бахмутом, які українські захисники утримують під постійним вогнем російських окупантів, передає NNS.

Цей напрямок залишається одним із найжорсткіших для Збройних Сил України, оскільки окупанти там регулярно намагаються атакувати.

Генштаб ЗСУ регулярно повідомляє у зведеннях про російські атаки, відбиті українськими силами оборони в районі Бахмута. Ще одним “гарячим” напрямком на фронті залишається Авдіївський.

No, this is not footage from Sam Mendes’ new film about the Battle of Verdun or the Somme. These are trenches near Bakhmut, Donetsk region, which the Ukrainian infantry has been holding for several months under heavy fire from the ruscists. pic.twitter.com/ZDjqi6wFMb

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 15, 2022