Україна
Тег:

Це не кадри із фільму – Міноборони показало відео з позицій ЗСУ під Бахмутом

Дата
ЗСУ під Бахмутом

Міністерство оборони показало відео з позицій ЗСУ під Бахмутом, які українські захисники утримують під постійним вогнем російських окупантів, передає NNS.

Цей напрямок залишається одним із найжорсткіших для Збройних Сил України, оскільки окупанти там регулярно намагаються атакувати.

“Ні, це не кадри з нового фільму Сема Мендеса про битву під Верденом або на Соммі. Це окопи під Бахмутом Донецької області, які українська піхота вже кілька місяців утримує під шквальним вогнем рашистів”,йдеться у підписі до відео.

Генштаб ЗСУ регулярно повідомляє у зведеннях про російські атаки, відбиті українськими силами оборони в районі Бахмута. Ще одним “гарячим” напрямком на фронті залишається Авдіївський.

Головне фото ілюстративне

To Top