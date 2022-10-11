Вранці 11 жовтня українці отримали на мобільні телефони тривожні повідомлення від ДСНС, які супроводжувалися гучним звуком.

Про це NNS передає з посиланням на РБК-Україна.

Хто отримав тривожні повідомлення від ДСНС

Екстрене оповіщення надійшло жителям Київської, Одеської, Дніпропетровської та інших областей.

З самого ранку 11 жовтня практично по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Після важкого дня масштабного ракетного обстрілу з боку росії 10 жовтня багато людей ще не встигли відійти, як знову сигнал на телефоні змусив їх нервувати.

Жителі багатьох регіонів отримали повідомлення про те, що сьогодні прогнозують багато ракетних ударів з боку рф. Людей просять пройти в укриття і не нехтувати сигналами про повітряну тривогу.

Зазначимо, що це вже не тестування повідомлень, як це робилося раніше, а реальне застереження.

Тоді багато українців скаржилися, що при тестуванні системи сигнал був настільки гучний, що “душа йшла в п’яти”. Зараз звук був не менш тривожний і змусив багатьох понервувати.

Нагадаємо, що майже на всій території України зранку 11 жовтня була оголошена масштабна повітряна тривога, яка триває.