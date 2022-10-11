240
Україна
Тег:
240

Тривожні повідомлення від ДСНС – українців попередили про високу імовірність ракетних ударів

Дата
kLKCxlCGaYjglRcUdEJtgWZ8tz69ngjpdAf1sA1C 1

Вранці 11 жовтня українці отримали на мобільні телефони тривожні повідомлення від ДСНС, які супроводжувалися гучним звуком.

Про це NNS передає з посиланням на РБК-Україна.

Хто отримав тривожні повідомлення від ДСНС

Екстрене оповіщення надійшло жителям Київської, Одеської, Дніпропетровської та інших областей.

photo 2022 10 11 08 45 31

З самого ранку 11 жовтня практично по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Після важкого дня масштабного ракетного обстрілу з боку росії 10 жовтня багато людей ще не встигли відійти, як знову сигнал на телефоні змусив їх нервувати.

photo 2022 10 11 10 27 35 1 1

Жителі багатьох регіонів отримали повідомлення про те, що сьогодні прогнозують багато ракетних ударів з боку рф. Людей просять пройти в укриття і не нехтувати сигналами про повітряну тривогу.

photo 2022 10 11 09 02 26

Зазначимо, що це вже не тестування повідомлень, як це робилося раніше, а реальне застереження.

Тоді багато українців скаржилися, що при тестуванні системи сигнал був настільки гучний, що “душа йшла в п’яти”. Зараз звук був не менш тривожний і змусив багатьох понервувати.

Нагадаємо, що майже на всій території України зранку 11 жовтня була оголошена масштабна повітряна тривога, яка триває.

9c71520eb2eb40ad6d28f29e6d8ef025

To Top