Тарифи на комуналку – скільки платитимемо з 1 вересня

Тарифи на комуналку – скільки платитимемо за світло, газ і воду з 1 вересня.

Про це NNS повідомляє з посиланням на zn.ua.

Наприкінці липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7427, який передбачає встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення.

Мораторій діятиме протягом воєнного стану в Україні та шість місяців після його завершення. У цей період заборонено підвищувати тарифи на:

послуги з розподілу газу;

теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання);

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Тариф на газ з 1 вересня

Згідно з ухваленим мораторієм, ціна газу для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, що застосовувалася станом на 24 лютого 2022 року. Тобто, з 1 вересня тариф на газ для населення не зміниться.

Тариф на світло з 1 вересня

У середині квітня Кабінет міністрів України ухвалив постанову №453, якою пролонгував дію поточних тарифів на електроенергію. Згідно з ним, нинішні тарифи на світло діятимуть до 31 жовтня 2022 року, а тому з 1 вересня тариф на електроенергію не зміниться.

Сума у платіжці за спожиту електроенергію розраховується від обсягу місячного споживання та складає:

до 250 кВт-год – 1,44 грн/кВт-година;

понад 250 кВт-год – 1,68 грн/кВт-год.

Тариф на воду з 1 вересня

Тарифи на воду зросли ще у січні 2022 року,нагадує «Апостроф». Нові ціни ухвалила Національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) для 45 водоканалів.

В Україні є дві групи тарифів: централізоване постачання холодної води та водовідведення. Ціни на них відрізняються залежно від регіону. Актуальні тарифи – у таблиці нижче.

Якими будуть ціни на електроенергію з 1 вересня – для кого піднімуть тариф