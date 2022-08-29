Тарифи на комуналку – скільки платитимемо з 1 вересня

Тарифи на комуналку – скільки платитимемо за світло, газ і воду з 1 вересня.
Про це NNS повідомляє з посиланням на zn.ua.
Наприкінці липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7427, який передбачає встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення.
Мораторій діятиме протягом воєнного стану в Україні та шість місяців після його завершення. У цей період заборонено підвищувати тарифи на:
- послуги з розподілу газу;
- теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання);
- послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.
Тариф на газ з 1 вересня
Згідно з ухваленим мораторієм, ціна газу для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, що застосовувалася станом на 24 лютого 2022 року. Тобто, з 1 вересня тариф на газ для населення не зміниться.
Тариф на світло з 1 вересня
У середині квітня Кабінет міністрів України ухвалив постанову №453, якою пролонгував дію поточних тарифів на електроенергію. Згідно з ним, нинішні тарифи на світло діятимуть до 31 жовтня 2022 року, а тому з 1 вересня тариф на електроенергію не зміниться.
Сума у платіжці за спожиту електроенергію розраховується від обсягу місячного споживання та складає:
- до 250 кВт-год – 1,44 грн/кВт-година;
- понад 250 кВт-год – 1,68 грн/кВт-год.
Тариф на воду з 1 вересня
Тарифи на воду зросли ще у січні 2022 року,нагадує «Апостроф». Нові ціни ухвалила Національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) для 45 водоканалів.
В Україні є дві групи тарифів: централізоване постачання холодної води та водовідведення. Ціни на них відрізняються залежно від регіону. Актуальні тарифи – у таблиці нижче.
Якими будуть ціни на електроенергію з 1 вересня – для кого піднімуть тариф