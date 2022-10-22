Тариф на газ може зрости – коли його переглядатимуть

Тариф на газ для побутових споживачів можуть переглянути у квітні. Зі слів голови податкового комітету Данила Гетманцева поточний тариф невиправдано низький.

Як передає NNS, про це він розповів під час на бізнес-форуму «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: виклики воєнного часу», передає 24 канал.

«ПСО (механізм покладання спеціальних обов’язків. — Ред) — це принципова позиція президента, принципова позиці уряду, що ми виконаємо ті обіцянки, які брали перед людьми — до кінця опалювального сезону не будемо змінювати тарифи. Тому до квітня місяця тарифи не будуть змінені. Після квітня є підстави говорити про те, що його треба змінювати», заявив нардеп.

Він також додав, що, на його думку, це потрібно було зробити набагато раніше, адже фіксований тариф на газ для побутових споживачів на рівні 7,99 гривні за кубометр газу — «це невиправдано дешево».

Разом є тим Гетманцев наголошує, що обіцянка уряду та президента буде виконана.

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