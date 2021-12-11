Яким буде тариф на допомогу при пологах для українців у рамках Програми медичних гарантій у наступному, 2022 році.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, пише Громадське, передає NNS.

За словами міністра він становитиме 15 101 грн. Для порівняння, у 2021 році тариф становив 10 382 гривні.

Очільник МОЗ розповів про новий тариф на допомогу при пологах після того, як разом зі своїм заступником Олексієм Яременком відвідав приватний пологовий будинок «Лелека» у Києві.

«Дискутували та шукали відповідь на запитання, чому приватні пологові будинки не подаються на контрактування до Програми медичних гарантій за напрямком пологи. До речі, тариф на пологи в програмі медичних гарантій на 2022 рік становить 15 101 грн», написав Ляшко.

За його словами, приватним закладам, на відміну від комунальних, органи місцевого самоврядування не покривають витрати на утримання основних фондів, амортизацію коштовного медичного обладнання, енергоносії та комунальні послуги.

«Охорона материнства і дитинства є одним із пріоритетів діяльності уряду на 2022 рік. До кінця року проведемо з цього питання колегію міністерства із залученням керівників перинатальних центрів», зауважив міністр.

Що за тариф на меддопомогу?

З квітня 2021 року в Україні стартувала нова Програма медичних гарантій. Медичні заклади, які відповідають підвищеним вимогам до наявності в них необхідного обладнання та команди спеціалістів, здатних забезпечити цілодобову меддопомогу, отримають кошти з бюджету.

На надання медичної допомоги при пологах у 2020 році Національна служба здоров’я законтрактувала 399 медичних закладів. Вони отримали понад 1,8 мільярда гривень.

До безоплатного пакета допомоги при пологах включено:

медичну допомогу при неускладнених та ускладнених пологах, зокрема, кесаревому розтині;

забезпечення можливості проведення партнерських пологів;

зниження больових відчуттів у жінки під час пологів, зокрема епідуральну анестезію;

лабораторні дослідження та інструментальні обстеження у цілодобовому режимі,

інтенсивна терапія матері та новонародженого та забезпечення їхнього цілодобового транспортування, у разі ускладнень;

вакцинацію новонародженого, згідно з Календарем профілактичних щеплень;

лікарські засоби з Нацпереліку та витратні матеріали, а також ті лікарські засоби, що закуповуються МОЗ в централізованому порядку;

харчування під час перебування у стаціонарі.

Навіщо це потрібно?

За даними статистики, в Україні щороку передчасно народжується близько 20 тисяч немовлят, тобто кожен 15-й новонароджений. В уряді зазначали, що якісна перинатальна допомога знижує рівень малюкової смертності, дитячої інвалідизації та розвиток хронічних захворювань.

Безоплатна медична допомога з перших хвилин життя передчасно народженого малюка істотно знижує фінансове навантаження на родину.