Таксистів зобов’яжуть встановлювати касові апарати – розробляється законопроект

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касові апарати в авто
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У Раді мають намір зобов’язати таксистів встановлювати касові апарати в авто. Відповідний законопроект узгоджується із Міністерством інфраструктури.

Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев в інтерв’ю Українським новинам, передає NNS.

Він розраховує, що відповідний законопроект зареєструють наприкінці січня.

“Я досить жорстко вимагаю, щоб він з’явився”,наголосив Гетьманцев.

Данило Гетьманцев

За його словами, зараз проект перебуває на стадії узгодження з Міністерством інфраструктури.

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Глава Податкового комітету також зазначив, що інші галузі поки що не мають наміру фіскалізувати. Закони, які наводять лад у сфері оподаткування, вже ухвалено, а програму мінімум — виконано.

До речі, це вже не перша ініціатива, яка спрямована на врегулювання ринку таксі в Україні. Наразі законодавці хочуть вивести бізнес таксі з тіні та запровадити фіскальний контроль.

Нагадаємо, що з 1 січня поточного року запрацювали правила щодо обов’язкового використання касових апаратів представниками малого бізнесу.

Навколо закону утворилося чимало дискусій, а підприємці виступали з вимогою скасувати запровадження фіскальних реєстраторів.

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