У Раді мають намір зобов’язати таксистів встановлювати касові апарати в авто. Відповідний законопроект узгоджується із Міністерством інфраструктури.

Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев в інтерв’ю Українським новинам, передає NNS.

Він розраховує, що відповідний законопроект зареєструють наприкінці січня.

“Я досить жорстко вимагаю, щоб він з’явився”, наголосив Гетьманцев.

За його словами, зараз проект перебуває на стадії узгодження з Міністерством інфраструктури.

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Глава Податкового комітету також зазначив, що інші галузі поки що не мають наміру фіскалізувати. Закони, які наводять лад у сфері оподаткування, вже ухвалено, а програму мінімум — виконано.

До речі, це вже не перша ініціатива, яка спрямована на врегулювання ринку таксі в Україні. Наразі законодавці хочуть вивести бізнес таксі з тіні та запровадити фіскальний контроль.

Нагадаємо, що з 1 січня поточного року запрацювали правила щодо обов’язкового використання касових апаратів представниками малого бізнесу.

Навколо закону утворилося чимало дискусій, а підприємці виступали з вимогою скасувати запровадження фіскальних реєстраторів.

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