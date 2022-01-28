Суперник АТБ на ринку України: наскільки Lidl може бути конкурентоспроможним

Німецька мережа бюджетних супермаркетів Lidl з’явиться на ринку України. Чи зможе маркет скласти конкуренцію АТБ і чи вплине його поява на ціни в інших магазинах.

Вже наявну конкуренцію на ринку Lidl не сколихне. Принаймні не найближчими роками. Таку думку висловив Роман Корсак, генеральний директор інвестиційної групи VolWest Group, передає NNS.

Чи буде Lidl конкурентоспроможним на ринку України

На його думку, повністю відповісти на запитання: чи є на українському ринку місце ще для одного дискаунтера, поки що неможливо, відповідь прийде згодом.

Причина в тому, що в Україні вже представлена ​​різноманітність можливих форматів торгових закладів, це й: convenience stores, магазини біля будинку, супермаркети, гіпермаркети та, зокрема, дискаунтери.

Експерт зазначив, що українці вже добре знайомі з касами самообслуговування, мобільними програмами, різними інтернет-платформами та програмами лояльності, тому споживачів буде складно здивувати.

Сьогодні українські рітейли мають ті ж технології, вміння та знання, що й Lidl. Та й взагалі, порівняно з європейським ринком, наш децентралізований: кожен регіон має свою специфіку, унікальні місцеві товари.

“На місцевому рівні локальна мережа краще знає та відчуває покупця, ніж світовий гігант”, написав Корсак.

Не слід також виключати політичний аспект українського ринку.

“Окремі регіони контролюються “своїми” людьми, а інтереси пов’язаних рітейлерів (локації для оренди, дозволи на будівництво, комерційні умови тощо) лобіюються на верхах”, додав він.

За словами Романа Корсака, найкращі локації в Україні вже давно зайняли гравці.

“Lidl доведеться або купувати інші мережі, або відкриватися на околицях міст, або відкриватися “двері у двері” з наявними гравцями ринку. На мою думку, це варіант покупки вірогідніший, якщо Lidl серйозно налаштований захопити велику частку українського ринку. Саме висока децентралізація нашого ринку дає німецькому дискаунтеру цю можливість”, зазначив він.

Експерт заспокоює, що побоюватися інших мереж приходу Lidl не варто.

“На мою думку, українські рітейлери повністю готові зустріти німецького дискаунтера та показати, хто у домі господар”, пише Корсак.

Проте на ринку будуть і ті гравці, які злякаються, закриються, продадуться чи ще гірше – почнуть грати у цінові війни з дискаунтером.

“А це війна на чужому полі, яка призведе до 100% поразки”, зауважує Роман Корсак.

Які будуть ціни в Lidl

Якщо у магазинах АТБ представлено близько 6000 видів продукції, то Lidl може запропонувати українцям лише 2000 найменувань.

Єдина можливість Lidl завоювати місце під сонцем на українському ринку – це купувати інші мережі. Ще однією перевагою німецької компанії може стати нижча вартість товарів. Для українських споживачів знижені ціни – однозначний плюс, але навряд чи Lidl змусить інших гравців ринку знизити вартість продукції.

Роман Корсак упевнений, що найближчими роками в Україні навряд чи буде створено умови для значного зниження цін на продукти харчування, одяг та інші види товарів у точках роздрібної торгівлі.

Де відкриють перший магазин

Перший супермаркет німецької мережі Lidl, яка може стати серйозним конкурентом для української АТБ, може з’явитись у Івано-Франківську. Про це заявив голова міста.

Він розповів, що у місті планувалося відкрити гіпермаркет французької сім’ї Auchan SA – “Ашан Україна”.Проте через карантин ця ідея зараз на паузі.

Експерти вважають, що запуск торговельної мережі триватиме понад рік, при цьому офіційного підтвердження компанії досі немає. Це пов’язано із внутрішньою політикою – вона не афішує свої плани.

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