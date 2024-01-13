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Cуспільство

У ВРП розповіли, скільки суддів звільнили у 2023 році

Журналіст
У ВРП розповіли, скільки суддів звільнили у 2023 році

У Вищій раді правосуддя розповіли, скільки суддів звільнили у 2023 році.

Зазначається, що минулого року ВРП ухвалила рішення щодо звільнення 325 суддів.

Про це повідомила пресслужба ВРП, передає НСН.

Там розповіли, що за загальними обставинами звільнено 318 суддів. З них 293 суддів звільнили через подання заяв про відставку, серед яких:

  • 139 суддів місцевих судів;
  • 122 судді апеляційних судів;
  • 23 судді Верховного Суду;
  • 4 судді Верховного Суду України;
  • 1 суддя Вищого адміністративного суду України;
  • 1 суддя Вищого господарського суду України;
  • 3 судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

У ВРП також розповіли, що 24 суддів звільнили у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням, з яких:

  • 23 судді місцевих судів;
  • 1 суддя Верховного Суду.

Ще одного суддю ВРП звільнила у зв’язку з неспроможністю виконувати повноваження за станом здоров’я. За особливими обставинами Вища рада правосуддя звільнила 7 суддів.

У ВРП розповіли, скільки суддів звільнили у 2023 році

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