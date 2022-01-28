Студентів в Україні каратимуть за продаж курсових і дипломних: деталі

В України мають намір ухвалити закон, згідно з яким студентів навчальних закладів каратимуть за продаж курсових і дипломних робіт. У покарання їх зможуть позбавляти стипендій та пільг, а також відраховувати з навчального закладу.

У вівторок 25 січня Верховна Рада прийняла в першому читанні зміни до Закону “Про освіту”, які встановлюють відповідальність за продаж рефератів, курсових, дипломів, докторських та інших академічних творів. За подібні порушення можуть відрахувати з навчального закладу.

Про це повідомляється в законопроєкті, опублікованому на сайті Ради, передає NNS.

Законопроєкт № 5461 підтримали 250 депутатів. Зазначається, що документ розроблено для встановлення академічної відповідальності за передачу академічного твору третій особі для подальшого використання цією особою як автором. Це, на думку авторів законопроєкту, дозволить ефективно протидіяти продажу академічних творів.

Покарання за продаж академічних творів:

повторне проходження оцінки (контрольна робота, іспит, залік і т. п.);

повторне проходження освітньої програми;

відрахування з навчального закладу, за винятком тих, хто отримує загальну середню освіту;

позбавлення стипендії;

позбавлення пільг з оплати навчання.

Законопроєктом також пропонується визначити поняття “академічний твір” як твір, що містить результати наукових досліджень, науково-методичної, художньої, навчальної або іншої творчої діяльності, яке використовується для підтвердження результатів навчання, присвоєння освітніх кваліфікацій, наукових ступенів, вчених звань.

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