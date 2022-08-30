Гауляйтер Херсона кирило стрємоусов втік з Херсона до Воронежу, де записує відео з номера у люксовому готелі.

Активісти уважно слідкували за дописами, якими ділився колаборант кирило стрємоусов. І завдяки цьому їм вдалося визначити, де зараз перебуває гауляйтер Херсона, котрий втік напередодні наступу ЗСУ на Південь.

Про це повідомив Сергій Стерненко у Telegram, передає NNS.

Стрємоусов, який розповідає про майбутнє Херсона у складі росії, банально втік, адже відчув, що попереду на окупантів очікують дуже непрості часи на Півдні.

Як розповів Сергій Стерненко, небайдужі українці допомогли виявити, де ж зараз перебуває стрємоусов. Вони уважно вивчали його відеозвернення. І не для того, щоб слухати чергові побрехеньки колаборанта, а щоб звертати увагу на деталі. І ось що вони показали.

Колаборант стрємоусов зараз перебуває у Воронежі. А мешкає він у люксовому готелі Marriott, що на проспекті Революції, 38.

На одному з відео уважні користувачі мережі побачили Благовіщенський собор міста, на фоні якого і мовить стрємоусов. Ще одна деталь, яка впала у вічі, – жовто-світла чотириповерхова споруда на тому ж проспекті Революції, але вже 29. Там розташований технікум будівельних технологій.

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