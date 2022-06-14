Російський президент-диктатор володимир путін може спробувати закінчити активну фазу ведення війни проти України до сторіччя створення СРСР.

Втім, Збройні сили України мають всі можливості зірвати і цей план окупантів, як вдавалося раніше. Тоді українські захисники розвінчали плани путіна про 9 Травня.

Таку думку висловив генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун в ефірі проєкту “Пояснює Панюта”, з посиланням на ТСН передає NNS.

“Для мене найближча концептуальна дата – це 24 грудня цього року. Це століття Радянського Союзу, дата, до якої вони хочуть щось концептуально зробити: або об’єднати ці землі під якимось одним прапором, або зробити якийсь потужний захід у Москві, також запросивши всіх. До 24 грудня вони мають щось зробити”, висловився Ягун.

За його словами, “їхні дати – це їхні дати, а в нас вони зовсім інші”: Я ж не говорю про 24 серпня – 31 рік відновлення незалежності”.

Ягун наголосив, що для української армії важлива не дата – як для окупантів.

Путін психічно хворий – психіатри підозрюють медикаментозну шизофренію