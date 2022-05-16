“Стефанія” – пісня, з якою Kalush Orchestra поїхав на Євробачення і здобув там перемогу. Що відомо про жінку, яка стала героїнею музичного твору гурту.

Про це розповідає ТСН, передає NNS.

Ця пісня присвячена мамі лідера гурту – Стефанії Псюк, яка живе в Калуші.

Жінка замолоду працювала на місцевому хімзаводі, потім вела власний бізнес, зараз – продавчиня в магазині. Людина геть непублічна, тому ніяковіє від уваги синових фанів та від інтерв’ю.

Блогери-оглядачі Євробачення у захваті від українського гурту. А для деяких будо справжнім здивуванням, що Стефанія – це не кохана дівчина, а мама.

Здається жінка досі не оговталася від того, що син прославив її на весь світ.

«Мені, напевно, під чорною панамою треба ходити, а Олегу – під рожевою, щоб нас не впізнавали. Ну реально! Пішла на базар, жінка: “О, Стефанія – зіркова мама. Можна сфотографуватися?”. Та можна, але, це якби з моїм сином, розумію. А я нащо?!», розповідає пані Стефанія.

Що стала для сина музою, жінка навіть не здогадувалася. Ба більше, спочатку сама думала, що Стефанія – це кохана дівчина Олега.

«Я читала під якимось кліпом коментарі, там був комент “де можна знайти Стефанію?” Я не прив’язала це до себе. Я щось подумала, що це хтось мав на увазі Сашу – дівчину його і просто переплутали ім’я», додає жінка.

Пані Стефанія сприймає будь-який вибір сина. Свого часу змирилася з тим, що він не став серйозним комп’ютерником, а подався у легковажний шоубізнес. А тепер вона не просто знає – слухає увесь репертуар Kalush Orchestra.

«Для мене то як щось нове було. Але зараз подобаються мені його пісні, з цими його етнічними вставками. Всі коментарі читаю, цікаво, що люди думають», каже мама лідера гурту.

А от з тим, як одягається її син-репер, пані Стефанія ніяк не змириться.

«Коли Олег почав писати той реп і ходити у таких штанах, для мене був шок. Я казала, що так ходять бомжі. Мале, худе, а штани на 10 розмірів більші», пригадує жінка.

Людина геть непублічна, пані Стефанія ніяковіє від надмірної уваги синових фанів. І дарма – переконують її калушани.

«Як мама мамі – я не просто тішуся – рада за неї, що вона мала можливість почути від сина такі слова», каже одна із калушанок. «Я їй заздрю, має радіти! Щастя, що має такого сина», додає інша.

А тим часом, калуські кондитери приготували сюрприз – у місцевих крамницях з’явиться нове печиво – Стефанія. Кажуть, це типова домашня галицька випічка – слойка з вишневим та смородиновим джемом.

«Це є домашнє печиво, де тепло від маминих рук. Щоб той, хто його куштував, згадав про свою маму», розповіли кондитери.

Текст пісні гурту Kalush Orchestra “Стефанія”

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Вона мене колисала, дала мені ритм

І, напевне, силу волі не забрати в мене, бо дала вона

Напевне, знала, може, більше і від Соломона

Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе

Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі

Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі

Дуже добре знала мене, не була обманута

Як була дуже втомлена, гойдала мене в такт

Люлі, люлі, люлі, гой!

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Я не в пеленах, но ма, но ма, хватить

Як би я не виріс, на виріст за речі платить

Я не мала дитина, вона далі нерви тратить

Я гуляв, шляк би тебе трафив!

Ти все молода, о мамо, на піку

Якщо не ціню опіку на піку слави, мені в тупіку

Забивайте піку, цю піку, я би попік, спік, своєю любов’ю

Люлі, люлі, люлі, гой!

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Фото: Вікна

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