Частину українців звільнять від плати за житло на весь майбутній опалювальний період.

Йдеться про евакуйованих громадян, яких тимчасово переселять зі сходу України у центр та на захід.

Про це розповіла віце-прем’єр-міністр — міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає NNS з посиланням на AgroTrend.

Тимчасове пристанище їм нададуть абсолютно безкоштовно. Крім того, держава передбачила для цих людей мінімальний соціальний захист, який вони також отримають разом із житлом.

В Україні оголосили обов’язкову масову евакуацію жителів східного регіону на захід країни. Йдеться, насамперед, про людей, які проживають у місцях проведення бойових дій. Там розтрощена вся інфраструктура, яку нереально відновити до настання холодів. Отже на зиму жителі цих регіонів залишаться без тепла і води.

Можливо буде електрика, але з перебоями, і взагалі такої гарантії немає. Тому уряд закликав жителів цих регіонів евакуюватись хоча би на зиму, аби пережити найскрутнішу пору року у теплих приміщеннях із підведеними комунікаціями. Загалом, відповідно до підрахунків уряду, треба евакуювати близько 250 тисяч людей.

У західних регіонах уже повним ходом іде облаштування приміщень для прийому евакуйованих. Для цього реконструюють житлові приміщення і навіть пристосовують під проживання нежитлові об’єкти.

“Ми дозволили регіонам проводити ремонтні роботи, у тому числі капітальний ремонт, реконструкцію, закупівлю товарів і послуг, щоб допомогти реконструювати житлові приміщення або навіть нежитлові перевести в житло для ВПО”, повідомила віце-прем’єрка.

Звісно, що все житло надаватиметься евакуйованим громадянам безкоштовно. Їм також обіцяють забезпечити належний соцзахист, медичне обслуговування і всебічну підтримку, аби ті мали можливість нормально перезимувати.

“Держава повністю бере на себе витрати на забезпечення житлом. Тобто люди приїдуть і безкоштовно будуть розселені. Ніхто з них грошей за це не братиме і точно нікого не виселятиме. Якщо ми вже організували евакуаційний потяг і людина сіла, то маємо знати, що на неї чекають, зустрінуть на пероні, відвезуть, і вона мешкатиме в прийнятних умовах”, запевнила Ірина Верещук.

Обов’язкова евакуація може поширитися ще на кілька областей – список