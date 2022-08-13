142
Україна
Тег:,
142

Стало відомо, кого з українців звільнять на зиму від плати за житло

Дата
плати за житло

Частину українців звільнять від плати за житло на весь майбутній опалювальний період.

Йдеться про евакуйованих громадян, яких тимчасово переселять зі сходу України у центр та на захід.

Про це розповіла віце-прем’єр-міністр — міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає NNS з посиланням на AgroTrend.

Тимчасове пристанище їм нададуть абсолютно безкоштовно. Крім того, держава передбачила для цих людей мінімальний соціальний захист, який вони також отримають разом із житлом.

В Україні оголосили обов’язкову масову евакуацію жителів східного регіону на захід країни. Йдеться, насамперед, про людей, які проживають у місцях проведення бойових дій. Там розтрощена вся інфраструктура, яку нереально відновити до настання холодів. Отже на зиму жителі цих регіонів залишаться без тепла і води.

Можливо буде електрика, але з перебоями, і взагалі такої гарантії немає. Тому уряд закликав жителів цих регіонів евакуюватись хоча би на зиму, аби пережити найскрутнішу пору року у теплих приміщеннях із підведеними комунікаціями. Загалом, відповідно до підрахунків уряду, треба евакуювати близько 250 тисяч людей.

У західних регіонах уже повним ходом іде облаштування приміщень для прийому евакуйованих. Для цього реконструюють житлові приміщення і навіть пристосовують під проживання нежитлові об’єкти.

“Ми дозволили регіонам проводити ремонтні роботи, у тому числі капітальний ремонт, реконструкцію, закупівлю товарів і послуг, щоб допомогти реконструювати житлові приміщення або навіть нежитлові перевести в житло для ВПО”,повідомила віце-прем’єрка.

Звісно, що все житло надаватиметься евакуйованим громадянам безкоштовно. Їм також обіцяють забезпечити належний соцзахист, медичне обслуговування і всебічну підтримку, аби ті мали можливість нормально перезимувати.

“Держава повністю бере на себе витрати на забезпечення житлом. Тобто люди приїдуть і безкоштовно будуть розселені. Ніхто з них грошей за це не братиме і точно нікого не виселятиме. Якщо ми вже організували евакуаційний потяг і людина сіла, то маємо знати, що на неї чекають, зустрінуть на пероні, відвезуть, і вона мешкатиме в прийнятних умовах”,запевнила Ірина Верещук.

Обов’язкова евакуація може поширитися ще на кілька областей – список

To Top