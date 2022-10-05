Стало відомо, хто керуватиме Запорізькою АЕС. Новий очільник звернувся до працівників атомної станції.



Президент “Енергоатому” Петро Котін керуватиме Запорізькою АЕС – він став виконувати обов’язки директора станції.

Як передає NNS, про це йдеться у його зверненні до працівників станції.

“Звертаюся до вас не тільки як президент “Енергоатома”. Відповідно до чинного законодавства, дозвільних та регламентних документів я прийняв рішення взяти на себе виконання обов’язків генерального директора Запорізької АЕС”, пояснив Котін.

За його словами, адміністрування станції перенесене до Києва з моменту викрадення генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова. Всі подальші рішення стосовно роботи станції прийматимуться безпосередньо у центральному офісі “Енергоатому”.

Всі технічні питання експлуатації енергоблоків будуть, як і раніше, вирішуватись технічним персоналом АЕС за погодженням із центральним офісом компанії, пояснив Котін.

Котін також розповів, що працівники “Енергоатома” захоплюються персоналом ЗАЕС, який вже сім місяців живе “у такому непередбачуваному та надскладному сценарії, якого не можна було навіть уявити”.

“Ви тримаєтеся понад межі людської витривалості. Тож закликаю вас не здаватись і зараз. Не робити того жахливого кроку, на якому наполягають окупанти та який перекреслить досягнення всього попереднього життя”, написав Котін.

Він закликав працівників ЗАЕС не укладати жодних угод з окупантом, не підписувати жодних заяв та контрактів.

“Не робіть цього ні за яких умов та обставин! Віримо в нашу перемогу: вона неминуча! Залишилося ще трішки. Тримаймося, друзі! Все буде Україна!”, звернувся до працівників ЗАЕС Котін.

Нагадуємо, 4 жовтня у МАГАТЕ заявили, що генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов не керуватиме станцією. А гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі цього тижня продовжить консультації щодо створення безпекової зони навколо Запорізької АЕС у Києві та Москві.

3 жовтня росіяни повернули з полону викраденого 30 вересня генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. Його доправили на підконтрольну Україні територію, до Запоріжжя.

Як раніше повідомлялось, 30 вересня окупанти затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова та вивезли його в невідомому напрямку.

У МАГАТЕ тоді звернулися до російської влади за роз’ясненнями. Російська сторона відповіла, що генерального директора Запорізької АЕС затримано тимчасово.