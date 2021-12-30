США запустили літаки-розвідники над сходом України

Два найкращих літаки-розвідники ВПС США у понеділок, 27 грудня, пролетіли над сходом України.

Над сходом України вперше пролетів літак E-8C (JSTARS) Військово-Повітряних сил Сполучених Штатів. Він спільно з літаком розвідки RC-135v збирав інформацію про ситуацію на землі.

Про це заявив представник Європейського командування США підполковник Русс Вулфкіл, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, передає NNS.

За його словами, Сполучені Штати регулярно використовують літаки в Чорноморському регіоні для підтримки різних розвідувальних цілей США і коаліції.

При цьому він додав, що американські літаки-розвідники здійснили політ з дозволу Уряду України, і хоча точний маршрут не був розкритий, вони трималися подалі від Донбасу.

За словами підполковника, датчики літака E-8C можуть збирати розвіддані про військові пересування на землі, потенційно по обидва боки кордону, не входячи в спірні райони або повітряний простір Росії.

Бортова антена з кутом огляду 120 градусів може охоплювати майже 20 тисяч квадратних миль для моніторингу наземних переміщень і може також виявляти літаки.

Як повідомлялося, два літаки-розвідники США пролетіли над cходом України, щоб відстежити переміщення російських військ біля кордонів України.

Проліт американських літаків-розвідників стався через дев’ять місяців після того, як Росія наростила потенційні сили вторгнення вздовж кордону з Україною.