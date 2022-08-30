США стежать за рівнем радіації на Запорізькій АЕС – які висновки

Вчені уряду Сполучених Штатів відстежують дані радіаційних датчиків на Запорізькій АЕС.

Про це пише CNN з посиланням на високопоставленого чиновника з питань оборони США, передає NNS, посилаючись на hromadske.

Як зазначається, американські фахівці поки що не помітили жодних ознак підвищеного або аномального рівня радіації.

За словами посадовця, США «з великою впевненістю знають», що росіяни ведуть вогонь із району навколо АЕС і використовують станцію для зберігання «купи свого обладнання».

Водночас цей чиновник сказав, що «можливо, є ймовірність», що українці також стріляли поблизу ЗАЕС у відповідь на атаки росіян, які ведуть вогонь з тих місць.

Американський посадовець наголосив, що США тиснуть на росію, щоб та звільнила територію електростанції та дозволила українцям спокійно її експлуатувати. Сполучені Штати прагнуть, щоб МАГАТЕ могло направити свою команду на Запорізьку АЕС та забезпечити безпеку роботи станції.

У Білому домі також закликали росію погодитися на створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС і заявили, що «найбезпечнішим варіантом» була б контрольована зупинка реакторів на атомній електростанції.

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