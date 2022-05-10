Список оновлено: хто з переселенців зможе отримати виплати

Мешканці ще чотирьох громад можуть отримувати державні виплати, як внутрішньо переміщені особи.

Влада оновила актуальний перелік громад в зонах бойових дій, на ТОТ та тих, що в оточенні. Додалися три громади Миколаївської області та одна громада Запорізької області.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, передає NNS.

Переселенці з яких громад можуть отримати виплати від держави

Загалом до списку громад, які розташовані в районах проведення бойових дій, перебувають в тимчасовій окупації чи в оточенні, увійшли громади 7 областей:

Дніпропетровської (2 громади),

Донецької (66),

Запорізької (50),

Луганської (37),

Миколаївської (18),

Харківської (51)

Херсонської (49).

Мешканці цих регіонів при отриманні статусу ВПО мають право на державні виплати в розмірі 2000 грн на місяць на дорослого та 3000 грн на дитину чи людину з інвалідністю.

З актуальним переліком громад можна ознайомитися за посиланням.

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Подати заяву про постановку на облік в якості ВПО можна подати через ЦНАП або “Дію”, де необхідно вказати наступну інформацію:

прізвище, ім’я та по батькові;

громадянство;

дата та місце народження;

стать;

відомості про малолітніх, неповнолітніх внутрішньо переміщених осіб, які прибули разом з ним (у разі необхідності);

відомості про законних представників, які супроводжують малолітню дитину, недієздатних осіб або осіб, дієздатність яких обмежена;

відомості про зареєстроване і фактичне місце проживання;

адреса, за якою з особою може здійснюватися офіційне листування або вручатися офіційна кореспонденція, та контактний номер телефону;

обставини, що спричинили внутрішнє переміщення;

повідомлення особи про непричетність до скоєння злочинів або співучасті у злочинах;

відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби;

відомості про наявність інвалідності та потреби в технічних та інших засобах реабілітації;

відомості про місце навчання / виховання дитини (найменування закладу).

При цьому, внутрішньо переміщена особа зобов’язується:

дотримуватися Конституції і законів України, інших актів законодавства;

повідомляти про зміну місця проживання в структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за новим місцем проживання протягом 10 днів з дня прибуття на нове місце проживання;

в разі добровільного повернення в покинуте місце постійного проживання ВПО зобов’язана повідомити про це в структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем отримання довідки не пізніше ніж за три дні до дня від’їзду;

якщо встановлено, що ВПО надала завідомо неправдиві відомості для отримання довідки переселенця. У цьому випадку ВПО повинна відшкодувати всі фактичні витрати, понесені державним і місцевим бюджетам в результаті реалізації прав внутрішньо переміщеної особи.

Заявнику може бути відмовлено у видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, в наступних випадках:

у заявника немає відмітки про реєстрацію місця проживання (прописки) на тимчасово окупованій території України або в районі проведення АТО і відсутні докази, що підтверджують факт проживання на цій території;

у державних органів є факти про подання завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки;

заявник втратив документи, що засвідчують його особу (спочатку необхідно відновити документи, а потім стати на облік);

докази, подані заявником для підтвердження факту проживання на тимчасово окупованій території України або в районі проведення АТО не підтверджують факту проживання заявника на відповідній території.

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Фото: Запорізька обласна державна адміністрація

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