Список оновлено: хто з переселенців зможе отримати виплати

Мешканці ще чотирьох громад можуть отримувати державні виплати, як внутрішньо переміщені особи.
Влада оновила актуальний перелік громад в зонах бойових дій, на ТОТ та тих, що в оточенні. Додалися три громади Миколаївської області та одна громада Запорізької області.
Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, передає NNS.
Переселенці з яких громад можуть отримати виплати від держави
Загалом до списку громад, які розташовані в районах проведення бойових дій, перебувають в тимчасовій окупації чи в оточенні, увійшли громади 7 областей:
- Дніпропетровської (2 громади),
- Донецької (66),
- Запорізької (50),
- Луганської (37),
- Миколаївської (18),
- Харківської (51)
- Херсонської (49).
Мешканці цих регіонів при отриманні статусу ВПО мають право на державні виплати в розмірі 2000 грн на місяць на дорослого та 3000 грн на дитину чи людину з інвалідністю.
З актуальним переліком громад можна ознайомитися за посиланням.
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Подати заяву про постановку на облік в якості ВПО можна подати через ЦНАП або “Дію”, де необхідно вказати наступну інформацію:
- прізвище, ім’я та по батькові;
- громадянство;
- дата та місце народження;
- стать;
- відомості про малолітніх, неповнолітніх внутрішньо переміщених осіб, які прибули разом з ним (у разі необхідності);
- відомості про законних представників, які супроводжують малолітню дитину, недієздатних осіб або осіб, дієздатність яких обмежена;
- відомості про зареєстроване і фактичне місце проживання;
- адреса, за якою з особою може здійснюватися офіційне листування або вручатися офіційна кореспонденція, та контактний номер телефону;
- обставини, що спричинили внутрішнє переміщення;
- повідомлення особи про непричетність до скоєння злочинів або співучасті у злочинах;
- відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби;
- відомості про наявність інвалідності та потреби в технічних та інших засобах реабілітації;
- відомості про місце навчання / виховання дитини (найменування закладу).
При цьому, внутрішньо переміщена особа зобов’язується:
- дотримуватися Конституції і законів України, інших актів законодавства;
- повідомляти про зміну місця проживання в структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за новим місцем проживання протягом 10 днів з дня прибуття на нове місце проживання;
- в разі добровільного повернення в покинуте місце постійного проживання ВПО зобов’язана повідомити про це в структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем отримання довідки не пізніше ніж за три дні до дня від’їзду;
- якщо встановлено, що ВПО надала завідомо неправдиві відомості для отримання довідки переселенця. У цьому випадку ВПО повинна відшкодувати всі фактичні витрати, понесені державним і місцевим бюджетам в результаті реалізації прав внутрішньо переміщеної особи.
Заявнику може бути відмовлено у видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, в наступних випадках:
- у заявника немає відмітки про реєстрацію місця проживання (прописки) на тимчасово окупованій території України або в районі проведення АТО і відсутні докази, що підтверджують факт проживання на цій території;
- у державних органів є факти про подання завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки;
- заявник втратив документи, що засвідчують його особу (спочатку необхідно відновити документи, а потім стати на облік);
- докази, подані заявником для підтвердження факту проживання на тимчасово окупованій території України або в районі проведення АТО не підтверджують факту проживання заявника на відповідній території.
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Фото: Запорізька обласна державна адміністрація
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