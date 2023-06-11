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Тег:
CуспільствоВійна

Як спілкуватися з дітьми про війну: “Діти більше впадають в паніку внаслідок сполоху дорослих”

Журналіст
спілкуватися з дітьми про війну
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Під час постійних обстрілів нагальним стало питання того, як саме спілкуватися з дітьми про війну – розповідати всі подробиці, чи замовчувати правду та придумувати фантастичні історії.

Експерт-психолог Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Юрій Ірхін упевнений: дітям обов’язково говорити правду, а батькам – не нервувати, а демонструвати приклад стійкості та впевненості у собі, передає НСН з посиланням на УНН.

“Я наполягаю на тому, що дітям треба розповідати про війну відкрито, усю правду, з наведенням прикладів з історії, як це було, приміром, у 1941, 1939 роках, розповідати про світовий досвід тої самої афганської, іракської війни, наводити приклади.

Зараз це просто робити – є багато інформаційних джерел. Якщо це хлопчики, то з наведенням прикладів, приміром, з технічного забезпечення, можна розібратися, які танки, чим ракети відрізняються, чому не можна на підльоті, наприклад, балістичну ракету збити. Бо вона падає вертикально, як ти її зіб’єш.

У такому випадку ми зробимо неможливим панічне травмування дітей, бо усунемо фактор неочікуваності. Вони будуть знати, що це таке, будуть легше це переживати”, розповів він.

дітям треба розповідати про війну

Юрій Ірхін наголосив: у контексті його досвіду як експерта-психолога діти легше переносять нічні тривоги та звуки вибухів і більше впадають в паніку через поведінку дорослих.

“Наскільки свідчить мій особистий досвід і наукові джерела, які я вивчав з цього приводу, діти легше переносять все це, а більше впадають в паніку внаслідок сполоху дорослих. Якщо мама починає панікувати – і діти панікують, якщо ж дорослі зберігають спокій – то і діти будуть спокійні.

Моя головна порада всім батькам: не треба від дітей щось приховувати, треба розкрити карти і сказати: “так, мені страшно, але давай один одному допоможемо”. І в момент вибухів так само. Не треба трястися самому, а дитині казати – не бійся, усе буде добре. Треба самому перш за все заспокоїтися і сказати: “дивися, воно мимо пролетіло, бахнуло не тут, не треба лякатися”, розповів експерт-психолог.

Він підкреслив: фізіологічні техніки для заспокоєння є дієвими лише у стані паніки та допомагають саме дорослим.

“Застосування будь-якої техніки є дієвим, однак підходить більше для дорослих. Тобто доросла людина має сама перш за все заспокоїтися і потім заспокоювати дітей. Я бачив своїми очима, коли діти заспокоювали дорослих. Бо дорослі усвідомлюють це все, а діти ще ні, вони не мають такого досвіду”, резюмував Ірхін.

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