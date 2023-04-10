Спекулюють на темі війни: у продажу з’явився штоф Бахмут для алкогольних напоїв (фото)

Випадок чергового аморального “креативу” в Україні – на сайтах магазинів пропонують купити штоф Бахмут для алкогольних напоїв.

Незважаючи на спроби Верховної Ради України обмежити використання військово-патріотичної тематики при реєстрації торгових марок та в рекламі, любителі заробити на хайпі знову викликають обурення українців своєю продукцією.

Користувачі мережі звернули увагу на фігурку зі стелою Бахмута, яку вирішили використовувати як штоф (підставка) для алкогольних напоїв, передає НСН з посиланням на РБК-Україна та Телеграф.

Придбати підставки можна, наприклад, на сайті Rozetka, де їх продажем займається магазин Rosi. Втім, ці статуетки можна виявити і на інших маркетплейсах, а хто їх виготовляє, з’ясувати поки що не вдалося.

Штоф Бахмут

Виріб з “лицьової” сторони виконано у формі стенда з назвою міста, українським прапором на вершині та підставкою внизу, на якій також модель військової бронетехніки, теж зі стягом. На звороті – пляшка і набір стосів у кількості шести штук.

Такий сувенірний настільний міні-бар отримав назву Штоф Бахмут БПМ-1 / 2С3 “Акація”.

Згідно з представленими в описі даними про “сувенірний патріотичний” товар, висота виробу складає 47 см, довжина 23 см, ширина 27 см. Важить штоф 5,5 кг. Виготовлений із гіпсу, використана акрилова водостійка фарба.

Українцям пропонують придбати подібну підставку для алкогольних напоїв за ціною від трохи більше тисячі до 1800 гривень. При продажу товару в комплектацію пляшка та стаканчики не входять.

Покупцям обіцяють доставити покупку в будь-яке місто за допомогою поштової відправки, або ж можливе самовивезення.

Продукцію можна побачити на сайтах великих відомих ритейлів, хоча на деяких зараз указується, що товар або вже був проданий, або знятий продавцем.

У коментарях до опису товару в мережі люди називають подібну фантазію творців продукції “пробиттям нового дна”, обурюються через наполегливе бажання деяких хайпувати на темі війни.

Що загрожує спекулянтам на тему війни

Подібна продукція може вийти маркетологам та виробникам “боком”. Річ у тому, нагадали у Держпродспоживслужбі, що зловживання темою війни є порушенням законодавства.

Крім того, в Українському національному офісі інтелектуальної власності та інновацій попереджають, що спекуляція на символах війни неприпустима, а їх використання у маркетингових стратегіях брендів може сприймати суспільство як комерціалізація болю українців.

Нагадаємо також, що закон України “Про рекламу” забороняє:

розміщувати рекламу, яка може завдати шкоди особам, державі чи суспільству ;

використовувати чи імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України, звучання Державного Гімну України;

вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім’я без письмової згоди цієї особи;

використовувати зображення справжньої чи іграшкової зброї, вибухових пристроїв.

Раніше спалахували скандали через напій “Буча Комбуча”, пиво “Герої не вмирають”, насіння редьки “Азовсталь”, ковбасу “ЗСУ” і не тільки.

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