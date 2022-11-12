Соцстрах ліквідують. Хто тепер виплачуватиме лікарняні

Донедавна страховий захист працівників забезпечував Фонд соціального страхування. Проте, з наступного року Соцстрах ліквідують.

Хто буде виконувати його функції, розповіла Mind керівниця Адвокатського бюро «Тетяни Даниленко» Тетяна Даниленко, передає NNS.

Чому виникли проблеми з Фондом

Щоб отримати допомогу від Фонду, працівник мав передати своєму роботодавцю листок непрацездатності, на підставі якого здійснювалось формування заяви-розрахунку. У випадку е-лікарняних — достатньо було повідомити роботодавця про створення медичного висновку.

Фонд здійснював перерахування коштів для виплати допомоги працівникам на рахунок страхувальника (роботодавця), який мав здійснити виплату у найближчий після дня призначення допомоги термін, установлений для виплати заробітної плати, або відразу після отримання коштів від ФССУ.

Проте, внаслідок комплексу проблем, пов’язаних із воєнною агресією РФ та неефективністю управління фондом страховими коштами, у бюджеті соцстраху утворилась значна заборгованість за виплатою матеріального забезпечення, зокрема, допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності й пологах.

Як планується погасити заборгованість

Для вирішення зазначених проблем уряд вирішив спрямувати додатково понад 700 млн грн на погашення заборгованості.

Також рішенням уряду Фонду соцстрахування запропоновано встановити пріоритезацію виплат: виплати коштів мають бути спрямовані найперше для людей, а не на адміністративні витрати.

Водночас, із січня 2023 року виплати застрахованим особам здійснюватимуться з урахуванням Закону «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», який вже підписаний Президентом.

Що змінить новий закон

Передбачається, що з 1 січня 2023 року припиняє діяльність Фонд соціального страхування. Його функції буде передано Пенсійному фонду. Фактично, це змінює систему управління загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

Зокрема, передбачено припинити Фонд соціального страхування як юридичну особу та управління виконавчої дирекції фонду, реорганізувавши їх шляхом приєднання до Пенсійного фонду. Таким чином, функції соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання передадуть до Пенсійного фонду і його територіальних органів.

Пенсійний фонд, серед іншого, отримає право:

перевіряти обґрунтованість видання, продовження листків непрацездатності і документів, що є підставою для їх формування, на базі інформації з електронних систем та реєстрів;

одержувати безоплатно від державних органів, підприємств, установ, організацій (у тому числі від органів доходів і зборів, банківських, інших фінансово-кредитних установ) та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності відомості щодо використання страхових коштів.

Як компенсуватимуть лікарняні

З січня українці отримуватимуть передбачені законодавством виплати за лікарняними чи через виробничі травми через Пенсійний фонд.

Згідно з ухваленим законом, уповноваженим органом управління в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку є Пенсійний фонд.

Опрацьовується питання надання роботодавцем оплачуваних днів додаткової відпустки в разі тимчасової непрацездатності працівника замість виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, тобто фактично повністю перекладається тягар оплати лікарняних на роботодавців. Наразі лікарняні виплачує Фонд соціального страхування та роботодавець.

Загалом, новації спрямовані на забезпечення гарантій працюючих громадян щодо їх соціального захисту у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами, у разі нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, охорони життя та здоров’я.

Джерело: Mind