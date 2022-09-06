Солдати почнуть вбивати командирів – Жданов розповів про перспективи армії рф

Кремль обіцяє російським військовим “золоті гори”, а насправді окупанти скаржаться, що “грошей немає”. Військовий експерт Олег Жданов пояснив, яку загрозу для кремля несе відсутність коштів, що є єдиним мотиватором для загарбників.

Про це пишуть Факти, передає NNS.

“Загрожує тим, що зрештою солдати почнуть потихеньку вбивати своїх командирів і розбігатися як таргани в надії потрапити додому, незалежно від обставин, в яких вони опинилися. Річ у тім, що командир буде єдиною перешкодою. Сьогодні вся дисципліна у російській армії тримається на “командирській волі”. Командири намагаються придушувати будь-які занепадницькі чи панічні настрої за допомогою застосування фізичної сили”, каже Жданов.

За словами військового експерта, в російській армії вже було зафіксовано випадки, коли солдати вбивали командирів або застосовувалася зброя проти підлеглих.

“Ми знаємо, що у важкі часи у квітні чи травні були навіть випадки, коли командири застосовували зброю проти своїх солдатів, щоб повернути решту на позиції. Це цілком можливо. І були вже випадки, коли солдати вбивали своїх командирів та намагалися залишити свої позиції у напрямку російської федерації”,пояснив Олег Жданов.

У заявах росії все більше натяків на “жести доброї волі”. Яких територій вони можуть стосуватися – пояснення експерта