Сода, сіль і цукор в АТБ – що відбувається з цінами та наявністю

Сода, сіль і цукор у популярному супермаркеті АТБ продаються приблизно за тими ж цінами, що і були, однак асортимент цих товарів значно збіднів.
Як передає NNS з посиланням на Хвилю, про це свідчать результати моніторингу асортименту та цін на товари в АТБ, зробленого порталом Мinfin.
Сіль у супермаркеті представлена незначним асортиментом – 3 позиції. Причому звичайної кам’яної харчової солі немає, а лише морська та гімалайська.
Вартість цукру у мережі становить 31,30 грн. за кілограм. Пресований цукор коштує 24,40 грн. за 500 грам.
Сода харчова у АТБ також є, але асортименту немає. У продажу одна позиція – сода власного виробництва мережі. Її вартість – 34,30 грн. за 500 грам.
Раніше ми писали про нову акцію в АТБ. Тепер при оплаті інтернет-замовлень карткою Mastercard клієнти отримують приємний бонус – безкоштовну доставку.
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