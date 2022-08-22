Сода, сіль і цукор в АТБ – що відбувається з цінами та наявністю

Сода, сіль і цукор у популярному супермаркеті АТБ продаються приблизно за тими ж цінами, що і були, однак асортимент цих товарів значно збіднів.

Як передає NNS з посиланням на Хвилю, про це свідчать результати моніторингу асортименту та цін на товари в АТБ, зробленого порталом Мinfin.

Сіль у супермаркеті представлена незначним асортиментом – 3 позиції. Причому звичайної кам’яної харчової солі немає, а лише морська та гімалайська.

Вартість цукру у мережі становить 31,30 грн. за кілограм. Пресований цукор коштує 24,40 грн. за 500 грам.

Сода харчова у АТБ також є, але асортименту немає. У продажу одна позиція – сода власного виробництва мережі. Її вартість – 34,30 грн. за 500 грам.

Раніше ми писали про нову акцію в АТБ. Тепер при оплаті інтернет-замовлень карткою Mastercard клієнти отримують приємний бонус – безкоштовну доставку.

Як скористатися пропозицією від АТБ? Для цього потрібно:

зайти на сайт zakaz.atbmarket.com;

вибрати адресну доставку при додаванні продуктів чи інших товарів у кошик;

сплатити онлайн-замовлення карткою Mastercard (інші не братимуть участі в акції).

Пропозиція доступна включно по 5 вересня.

В Україні змінюють правила продажу продуктів – які нововведення