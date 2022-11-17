Cлідом за снігопадами в Україну прийдуть сильні морози. Країною шириться холодне повітря з півночі Європи.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає NNS.

Так, за прогнозами синоптиків, в країні до кінця тижня вдарять морози. 17-18 листопада температура знизиться до 1-6° морозу. Вихідними, 19-20 листопада, стане ще холодніше – місцями до 8-10° морозу.

Раніше народний синоптик Стас Щедрін повідомив, що Україну накриє потужний сніжний циклон. Так, за його прогнозом, 17-19 листопада по всій країні очікуються дуже сильні снігопади, хуртовин, на півдні дощі, 18-19 листопада з грозами. За словами синоптика, навіть зимою не часто випадає стільки снігу, як може намести найближчими днями.

Водночас у Києві вже засніжило. Більше того синоптики прогнозують сьогодні посилення снігу в столиці.

У КМДА водіїв за можливості попросили не виїжджати на авто у місто, а користуватися громадським транспортом.

Сніг 17 листопада випав також і у Чернігівській, Сумській областях та у Карпатському регіоні.

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Буде сніг – синоптик розповів, коли й де засніжить