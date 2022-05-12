Слід відкинути райдужні мрії – експерт про тяжкий етап війни з росією

Будь-яка війна завершується або мирною угодою, або військовою поразкою. І виснажливий, тяжкий етап війни з росією може бути ще попереду.

Про це військовий експерт Михайло Жирохов розповів ексклюзивно для “Телеграфу”, оцінивши подальший розвиток бойових дій на фронті, передає NNS.

За його словами, наразі важливо чітко усвідомлювати, що будь-яка війна повинна закінчуватися або мирною угодою, або військовою поразкою однієї зі сторін-учасниць бойового конфлікту.

Експерт переконаний, що завдати військової поразки окупантам з росії силами однієї лише України – неможливо, адже 140-мільйонна рф проти 40 мільйонів українців — це вкрай різні вагові категорії як економіки, так і загальної кількості військової техніки.

“Війна йде на нашій території. Думаю, путін це все розуміє. Тому після провалу бліцкригу робить ставку на війну “у довгу”. Адже ресурсів у росіян у рази більше. Незважаючи на всю ту допомогу – військову, фінансову – що Україні надає Захід”, пояснив експерт.

Жирохов переконаний, що подальший розвиток подій залежить виключно від того, на якому етапі військово-політичне керівництво української держави або рф все ж зважиться на перемовини.

“Слід відкинути райдужні мрії в стилі, що ми зможемо самі звільнити Крим або пройтися парадом Червоною площею. Нам протистоїть автократна, мілітаристська, ядерна держава. Яка помилилася щодо України, яка вже обпеклася на своїх шапкозакидальних настроях у стилі” пройдемо Хрещатиком”. Але яке має величезні ресурси, на відміну від нас”,наголосив він.

У підсумку військовий експерт додав, що подальший перебіг переговорного процесу залежатиме виключно від результатів завершення “гарячої” фази війни та закликав готуватися до важкого періоду, адже передбачити подальший розвиток ситуації зараз вкрай важко.

“Нас чекає важкий період, який невідомо чим закінчиться. ВСУ треба якнайшвидше освоїти західне озброєння. І цей час, поки воно освоюватиметься, нам важливо протриматися. Особливо це стосується Донбасу та півдня”, підсумував Жирохов.

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