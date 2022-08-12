Скільки українців вірять у перемогу та довіряють Зеленському – опитування

Соціологи провели нове опитування, яке показало, скільки станом на сьогоднішній день українців вірять у перемогу нашої країни над російськими загарбниками, і скільки громадян довіряють Володимиру Зеленському.

Про це NNS повідомляє з посиланням на дані опитування соціологічної групи “Рейтинг” на замовлення Центру аналітичних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI).

На запитання, чи вірять українці, що Україна виграє війну, 98% відповіли ствердно. 1% опитаних відповіли, що не вірять і ще 1% не визначилися з відповіддю.

Що стосується президента Зеленського, то 91% українців схвалюють його роботу – 59% відповіли, що рішуче підтримують його та 32%, що скоріше підтримують. Водночас лише два відсотки рішуче не схвалюють дій Верховного головнокомандувача. Ще 5% скоріше не схвалюють його дії.

Дії Збройних сил України повністю підтримують 88% опитаних, скоріше підтримують – 10%. Таким чином, 98% українців схвалюють дії армії.

“Інформація, зібрана під час цього опитування, є підтвердженням нашого попереднього опитування. Українці дуже тверді у своєму переконанні, що вони переможуть у конфлікті проти Росії, і вони переважною більшістю підтримують дії свого воєнного президента”, сказав Стівен Нікс, старший директор Євразійського відділу IRI.

Дані також демонструють, що переважна більшість українців не вірять у поступки будь-якою територією російським загарбникам.

64% кажуть, що Україна збереже всі території від її міжнародно визнаних кордонів у 1991 році після нинішньої війни. Ще 14% стверджують, що Україна поверне територію під свій контроль до нападу Росії 24 лютого.

Також впродовж останніх місяців зросла підтримка членства в НАТО. 72% українців підтримали б вступ до НАТО, якби сьогодні відбувся референдум. Це стрибок на 13% у порівнянні з опитуванням, опублікованим у травні.

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