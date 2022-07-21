Скільки ракет залишилося у росії – дані розвідки

З початку повномасштабного вторгнення на територію України росія використала до 60% усіх своїх ракет.

Радянські запаси у країни-окупанта є великими, у зв’язку з чим підрахувати кількість снарядів достатньо складно.

Про це передає NNS з посиланням на слова представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького під час брифінгу.

“Стосовно високоточного озброєння, як заявляє росія, це системи “Іскандер”, “Калібр”, крилаті ракети повітряного базування – Х101, Х555, то за нашими підрахунками, на сьогодні використано від 55 до 60% тих запасів, які були до війни”, заявив Скібіцький.

Представник ГУР зауважив, що найбільше росія витратила ракет комплексу “Іскандер”, у зв’язку з чим давно їх вже не застосовувала.

Також через міжнародні санкції росія зіткнулася з проблемами під час виробництва нових ракет. Однак, як відзначив Скібіцький, вона має достатньо старих радянських запасів.

“Це і крилаті ракети, ті ж самі Х22, які, в тому числі застосовувалися вже двічі з території білорусі, інші крилаті ракети, повний набір реактивних снарядів – “Смерч”, “Ураган”, БМ-21 “Град”, різного роду авіаційні бомби. Все, що залишилося від Радянського союзу, а запаси вони дуже великі й підрахувати, скільки там залишилося дуже складно”, додав Скібіцький.

Також Скібіцький розповів про втрати противника і про приховану мобілізацію на території рф.

“За нашими оцінками втрати противника доволі значні… але вони не критичні для рф, тому що мобілізаційний ресурс у них великий. Але ми вже бачимо проблеми, насамперед – це проблеми з комплектуванням бойових підрозділів, дефіцитних спеціальностей – це механіки, водії, навідники гармат. Тобто спеціальності, які потребують певної підготовки”, сказав представник ГУР.

За його словами, в пунктах постійної дислокації не вистачає особового складу. Вже формуються змішані батальйони, які включають військових з різних військових частин. Крім того, дуже активно рф почала використовувати прихований мобілізаційний ресурс.

Скібицький пояснив, що є два підходи. Перший це – два роки назад була створена система – бойовий армійський резерв країни – БАРС. Зараз за рахунок БАРСу комплектуються стрілецькі батальйони, які направляються в Україну.

Другий підхід – це створення так званих патріотичних батальйонів за національним принципом. «Дана вказівка москви на створення таких батальйонів у всіх федеральних утвореннях рф, зокрема, москві, петербурзі, башкирії. Тобто кожна федеральна одиниця має сформувати такий стрілецький батальйон чисельністю 500-600 осіб, які будуть використовуватись для бойових дій.

Крім того, кремль використовує і елемент найманства іноземців, зокрема, осіб з країн Близького Сходу, зокрема, з Сирії. Скібицький нагадав, що найманство суперечить міжнародним конвенціям.

Вся мобілізація прихована, відкрита може бути оголошена лише у разі оголошення війни.

“Якщо оголосити Україні війну, то це визнати поразку так званої “спеціальної воєнної операції”, тому кремль не йде на такий крок”, підсумував представник ГУР.

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